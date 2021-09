Fredagens TV-sport, time for time

08.10: Sykling, VM landevei i Flandern, Belgia. Fellesstart, menn junior (121,4 km). Start og mål i Leuven. (TV 2 Sport 2)

10.25: Motorsport, formel 1. Første trening F1 før Russlands Grand Prix fra Sotsji Autodrom. (Vsport 1)

13.15: Sykling, VM landevei i Belgia. Fellesstart, menn U23 (160,9 km): Antwerpen – Leuven. (TV 2 Sport 2)

13.55: Motorsport, formel 1. Andre trening F1 før Russlands Grand Prix fra autodromen i Sotsji. (Vsport 1)

14.10: Ryttersport, EM i dressurridning fra Avenches, Sveits. (NRK 2)

14.00: Golf, Ryder Cup menn. Den tradisjonsrike lagkampen mellom USA og Europa som arrangeres annethvert år. Første spilledag fra Whistling Straits i Sheboygan, Wisconsin. Lagene stiller med 12 spillere hver og Viktor Hovland er historiens første nordmann som er tatt ut på Europa-laget. (Vsport Golf)

15.20: Motorsport, formel 2. Kvalifisering F2 før Russlands Grand Prix fra autodromen i Sotsji. (Vsport 1)

18.45: Tennis, Laver Cup (hardcourt innendørs). Lagturnering fra TD Garden i Boston, Massachusetts, 1. dag: Europa med Casper Ruud på laget mot resten av verden. Tre singlekamper og en doublekamp skal spilles hver dag. Casper Ruud spiller åpningskampen i dag, når han inntar hardcourten for å møte tometersmannen Reilly Opelka fra USA. Senere på kvelden og natten spiller Matteo Berrettini mot Felix Auger-Aliassime og Andrej Rublev mot Diego Schwartzman, før Berrettini og Alexander Zverev møter John Isner og Denis Shapovalov i double. (Eurosport N)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 6. runde: Greuther Fürth – Bayern München fra Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Nyopprykkede Fürth med den norske spissen Håvard Nielsen (28) har fått det tøft og bekler jumboplassen med ett fattig poeng så langt. Hvordan skal de klare å stå imot Bayerns massive stjernegalleri? Nielsen har spilt i alle kampene hittil, men mangler en scoring. (Vsport 1)

21.00: Tennis, Laver Cup. Lagturnering i Boston, Massachusetts: Europa mot resten av verden. (Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk Championship, 9. runde: West Bromwich Albion – Queens Park Rangers fra The Hawthorns. Jubelen sto i taket i Vest-London tirsdag kveld, da lille QPR slo Everton ut av ligacupen på straffekonk. Nå er det tilbake til Championship-hverdagen og utfordringen er tøff: WBA har ikke tapt på de åtte første rundene i ligaen. De har rett nok tre strake U, men er fortsatt et topplag. QPR med kaptein Stefan Johansen så også lovende ut, men har to ligatap på rappen og har ikke vunnet siden de slo Coventry i slutten av forrige måned. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 7. runde: Almería – Tenerife fra Estadio de los Juegos Mediterráneos. To foreløpige topplag gjør opp, de holder playoff-plassene tre og fire på tabellen. (TV 2 Sport 1)

20.20: Baseball, USAs Major League: Chicago Cubs – St. Louis Cardinals fra Wrigley Field. (Vsport +)

01.00: Tennis, Laver Cup fra Boston. (Eurosport N)

02.30: Motorsport, Nascar Truck Series fra Las Vegas Motor Speedway. (Vsport 3)

03.00: Tennis, Laver Cup fra Boston. (Eurosport N)