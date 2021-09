Dennis Hauger ble mester i Formel 3 – ett steg nærmere Formel 1

Fredagens løp var framskutt fra lørdag på grunn av dårlig værmelding i Sotsji, og Hauger benyttet sjansen til å punktere siste rest av spenning i kampen om å bli mester.

– Yes! Yes! Yes! Tusen takk, gutter! Nå går vi for seier i lagmesterskapet, ropte han på teamradioen.

– Det var et tøft løp. Vi gjorde noen endringer etter kvalifiseringen, og det fungerte. Det har vært en fantastisk sesong, og nå skal vi bruke resten av helgen på å vinne lagmesterskapet, sa Hauger da han ble intervjuet i Viasat-sendingen.

Som Formel 3-mester får han ikke kjøre mer i den klassen. Helmut Marko i Red Bull lover ham sete i Formel 2 neste år. I det fjerne lokker Formel 1.

– Han har hatt en stor sesong i Formel 3. Han gjorde en feil tidlig, men ellers har han vært enestående. Han har vist store ferdigheter, og han beveger seg virkelig i riktig retning, sier Marko i en pressemelding.

– Han kommer til å kjøre for oss i Formel 2 i 2022, og etter det er det bare ett steg igjen. Det kreves at han fortsetter å forberede seg på samme måte han har gjort i år. Han er ikke der ennå, legger han til.

