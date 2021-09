Slik spilles Ryder Cup: – Passer Viktor bra

Der man i de fleste golfturneringer på profesjonelt nivå spiller fire runder av 18 hull, og spilleren som bruker færrest slag i løpet av turneringen vinner, er det et helt annet format i den prestisjetunge turneringen mellom USA og Europa.

Ryder Cup spilles over tre dager. Begge de to første dagene, fredag og lørdag, spilles det foursome og fourball. I begge de to spillevariantene går spillerne i par og konkurrer mot et par fra det andre laget. Begge dagene er det fire dueller i både foursome og fourball.

På foursome slår de to lagkameratene annethvert slag på ballen. På fourball spiller de to makkerne med hver sin ball, og det beste resultatet på hvert hull blir tellende. Man teller ikke antall slag gjennom runden, men makkerpar som vinner flest hull vinner duellen, såkalt matchplay.

Turneringen avsluttes søndag med singlekamper der en og en spiller møter hverandre i duell. Også her handler det om å vinne flest hull.

Totalt spilles 28 kamper, og vinneren av Ryder Cup er det laget som vinner flest kamper i løpet av helgen.

– Godt rustet

Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen, som selv var en lovende golfspiller, tror formatet passer Hovland godt.

– Han har vunnet US Amateur, som er det største du kan gjøre i matchplay. Jeg tror det passer han bra. Han har en aggressiv spillestil og er flink til å omstille seg, så han er godt rustet, sier han til NTB.

– Han har spilt mye foursome mens han var på landslaget i Norge som amatør, og han kjenner nok spilleformatet bedre enn noen andre, sier Mikkelsen, men legger samtidig til:

– Men han er «rookie» da.

McIlroy?

Til Ryder Cup kommer hvert lag med tolv spillere, mens kun åtte skal til verks i hver av de fire første rundene. Mikkelsen tror likevel det blir en travel helg for den norske stjernen.

– Jeg tror han skal spille dårlig innledningsvis om han ikke skal spille alt. Jeg er trygg på at han skal starte, sier han, som tror den tidligere verdenseneren Rory McIlroy kan bli Hovlands partner.

– Han har vært snakket om som en drømmemakker. Det er en del ting som har pekt mot det, mens Viktor selv har sagt at Paul Casey kunne vært en god makker. Begge de to passer Hovlands personlighet og spillestil.

Hjemmefordel

Ryder Cup, som første gang ble arrangert i 1927, spilles i utgangspunktet annethvert år og spilles annenhver gang i Europa og USA. Koronapandemien har derimot ført til at det i år er tre år siden sist turneringen ble arrangert og at årets turnering i Whistling Straits i Wisconsin vil gå nærmest uten europeiske fans.

– Folk reiser normalt til Ryder Cup uansett hvor det er. Man har alltid en hjemmefordel, men normalt har man noen som jevner det ut. Gjerne de som er litt ivrige og nesten klarer å nulle det ut, sier Mikkelsen.

USA har 26 seirer og Europa 14 seirer, mens to oppgjør har endt uavgjort. På 2000-tallet har Europa vunnet sju av ni turneringer. Det til tross for at de amerikanske spillerne er vesentlig bedre ranket

– Det blir spennende å se om Europa nok en gang kan overkomme et styrkeforhold som er i grov ubalanse, sier Mikkelsen, som mener europeerne har framstått mer som et lag.

– Her har amerikanerne hatt en del å gå på, sier han.

