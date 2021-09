I kampen om de store pengene i svensk V86 i kveld satser vi blant annet på at kusk Jorma Kontio styrer topphoppa Marion Fouty Bon (V86-8) først over mål på Solvalla. Den finske 68-åringen har kjørt travløp i over 50 år og har vunnet over 11.000 av dem. Det er rekord i Skandinavia. (Tore Meek/NTB)