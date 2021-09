OL-favoritt Riiber med sykdomstrøbbel

Han ble slått ut i lang tid to ganger for å bli fullvaksinert mot koronaviruset. Årsaken var et underliggende virus som blusset opp, skriver NRK.

– Det har gjort at jeg har brukt en måneds tid etter hver dose på å komme meg i slag igjen, sier Riiber til kanalen.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at latente virus kan reaktiveres, og at det er en uvanlig bivirkning, i forbindelse med vaksineringen mot koronaviruset.

Betennelsen i skulderen regner Riiber med at er ristet av i løpet av et par dager. 23-åringen har vært verdens beste kombinertløper de siste årene og vunnet verdenscupen sammenlagt tre sesonger på rad.

Sportssjef for kombinertlandslaget Ivar Stuan svarer «uten tvil» på spørsmål om Riiber fortsatt er et gullhåp i OL.

For kombinertløperne starter lekene i Beijing 9. februar. Riiber deltok i OL i Pyeongchang i 2018. Der fikk han med seg et sølv i lagkonkurransen.