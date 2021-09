Mjøndalen ute, Godset videre

For mens Stabæk og VIF møtte overmakten i henholdsvis Strømsgodset og Odd, gikk Mjøndalen på et kjedelig 2-4-tap mot 1.-divisjonslaget Start i Kristiansand.

Mikael Ugland, Martin Ramsland, Eman Markovic og Sander Sjøkvist scoret målene som skapte full jubel på Sørlandet.

Isaac Twum hadde utlignet for Mjøndalen i første omgang, mens Magnus Bækken skapte et syltynt håp med sin 2-4-redusering fire minutter før slutt.

Mjøndalen og Kristiansund er de eneste eliteserielagene som ble slått ut i 3. runde av lag fra lavere divisjoner. KBK tapte tidligere onsdag 1-3 borte mot KFUM Oslo.

VIF-smell

Vålerenga hadde håpet å gå lenger i cupen enn sist, da det ble tap mot Bærum i 3. runde i 2019, men ble stoppet av trener Dag-Eilev Fagermos gamleklubb Odd.

Gjestene fra Skien tok ledelsen ved Milan Jevtovic i det 20. minuttet, og to raske mål av Sander Svendsen i annen omgang trygget seieren for Odd.

Vålerenga evnet ikke å nærme seg gjestene, og etter 82 minutter ble vondt til verre for vertene. Osame Sahraoui taklet Svendsen bakfra og fikk det gule kortet. Deretter kranglet han med dommeren og snakket på seg et nytt kort, slik at han ble utvist. Kampen endte 3-0 til bortelaget.

I Drammen tok Stabæk ledelsen ved Sturla Ottesen etter bare fire minutter mot Strømsgodset, men vertene snudde oppgjøret og vant hele 5-1 etter scoringer av Halldor Stenevik, Gustav Valsvik og Jordan Kadiri (3).

Storseirer

Det var også flere eliteserielag som tok seg videre til 4. runde i NM på komfortabelt vis. Blant andre Sarpsborg, som slo Øygarden 5-0 etter et hattrick av Kristian Fardal Opseth.

Brann vant 5-0 borte mot 4.-divisjonslaget Harstad, mens Molde slo Bryne 4-1. I Alta holdt favoritten Bodø/Glimt unna og sikret 2-1 etter en sen scoring av vertene.

Andre lag som tok seg videre i NM var Raufoss, Sandnes Ulf og Åsane fra 1. divisjon samt Kongsvinger fra 2. divisjon.

4. runde i cupen spilles først i mars. Der er 16 lag med. (NTB)

Fotball NM menn onsdag, 3. runde:

Grorud – Lillestrøm 2-3 (2-1)

Mål: 0-1 Ifeanyi Mathew (26), 1-1 Henrik Bredeli (str. 35), 2-1 Omar Bully Drammeh (40), 2-2 Vetle Dragsnes (89), 2-3 Thomas Lehne Olsen (106).

KFUM Oslo – Kristiansund 3-1 (1-1)

Mål: 1-0 Remi-André Svindland (15), 1-1 Torgil Gjertsen (17), 2-1 Alagie Sanyang (str. 51), 3-1 Bilal Njie (67).

663 tilskuere.

Alta – Bodø/Glimt 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Sigurd Kvile (45), 0-2 Alfons Sampsted (50), 1-2 Christian Reginiussen (87).

600 tilskuere.

Bryne – Molde 1-4 (1-2)

Mål: 0-1 Magnus Wolff Eikrem (12), 1-1 Andreas Dybevik (19), 1-2 Magnus Grødem (26), 1-3 Eirik Ulland Andersen (63), 1-4 Martin Bjørnbak (75).

Rødt kort: Sheriff Sinyan (40), Molde.

730 tilskuere.

HamKam – Raufoss 1-2 (1-2)

Mål: 0-1 Andreas Helmersen (20), 1-1 Kristian Onsrud (22), 1-2 Helmersen (37).

2000 tilskuere.

Harstad – Brann 0-5 (0-1)

Mål: 0-1 Mathias Rasmussen (18), 0-2 Moonga Simba (50), 0-3 Aune Selland Heggebø (62), 0-4 Heggebø (65), 0-5 Vajebah Sakor (71).

1000 tilskuere.

Kongsvinger – Fløy 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Brage Berg Pedersen (16), 2-0 Martin Hoel Andersen (56), 3-0 Adem Güven (73), 3-1 Arent-Emil Hauge (76), 4-1 Güven (84).

803 tilskuere.

Moss – Sandnes Ulf 1-7 (1-4)

Mål: 1-0 Thomas Klemetsen Jakobsen (str. 15), 1-1 Jostein Ekeland (22), 1-2 Michael Baidoo (23), 1-3 Mathias Bringaker (29), 1-4 Erlend Hustad (39), 1-5 Maxwell Effiom (67), 1-6 Ekeland (73), 1-7 Effiom (81).

214 tilskuere.

Sogndal – Åsane 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Axel Kryger (selvmål 20), 0-2 Håkon Lorentzen (74).

623 tilskuere.

Start – Mjøndalen 4-2 (1-1)

Mål: 1-0 Mikael Ugland (33), 1-1 Isaac Twum (39), 2-1 Martin Ramsland (58), 3-1 Eman Markovic (62), 4-1 Sander Sjøkvist (67), 4-2 Magnus Bækken (87).

1108 tilskuere.

Strømsgodset – Stabæk 5-1 (2-1)

Mål: 0-1 Sturla Ottesen (5), 1-1 Halldor Stenevik (13), 2-1 Gustav Valsvik (44), 3-1 Jordan Attah Kadiri (65), 4-1 Kadiri (69), 5-1 Kadiri (72).

1700 tilskuere.

Vålerenga – Odd 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Milan Jevtovic (20), 0-2 Sander Svendsen (58), 0-3 Svendsen (60).

Rødt kort: Osame Sahraoui (to gule, 83), Vålerenga.

Øygarden – Sarpsborg 0-5 (0-3)

Mål: 0-1 Anton Salétros (1), 0-2 Kristian Fardal Opseth (24), 0-3 Opseth (37), 0-4 Opseth (56), 0-5 Ole Jørgen Halvorsen (59).