Trolig ingen Tiger Woods å se under Ryder Cup

Den amerikanske kapteinen Steve Stricker sa under en pressekonferanse mandag at man neppe vil se Woods under kampen mot Viktor Hovland og resten av det europeiske laget på Whistling Straits-banen utenfor Sheboygan i Wisconsin.

Woods har spilt åtte Ryder Cup. Han var sist med da USA tapte for Europa i 2018. I februar kjørte derimot golfstjernen av veien i California under høy hastighet og pådro seg omfattende skader. Han er for tiden fortsatt under rehabilitering.

– Det skjer trolig ikke, svarte Stricker på spørsmål om Woods ville dukke opp under turneringen.

– Jeg har ham ofte på øret og jeg har snakket med ham relativt ofte. Han er en del av vårt Ryder Cup-lag. Han er en del av det vi gjør, sa Stricker.

– Jeg vet at noen av spillerne har vært og hilst på ham, men jeg tror at det ikke vil være bra for ham å være her rent fysisk med tanke på hvor han befinner seg i rebahliteringen. Han blir bedre og bedre, og han er fullt fokusert på å komme tilbake for å spille igjen. Vi skal ikke være i veien for ham, for vi vil alle se ham tilbake på banen, sa USA-kapteinen.

Fakta om vinnerne av de ti siste Ryder Cup-turneringene i golf:

* 2018: Europa (17,5-10,5)

* 2016: USA (17-11)

* 2014: Europa (16,5-11,5)

* 2012: Europa (14,5-13,5)

* 2010: Europa (14,5-13,5)

* 2008: USA (16,5-11,5)

* 2006: Europa (18,5-9,5)

* 2004: Europa (18,5-9,5)

* 2002: Europa (15,5-12,5)

* 1999: USA (14,5-13,5)

* Ryder Cup ble arrangert for 42. gang i år. Turneringen ble første gang arrangert i Worcester, Massachusetts i 1927. USA har 26 seirer og Europa 14 seirer, mens to oppgjør har endt uavgjort.