Tirsdagens TV-sport, time for time

10.25: Sykling, VM landevei i Flandern, Belgia: Kvinner junior, individuell tempo (19,3 km) Knokke-Heist – Brugge. (TV 2 Sport 2)

13.30: Sykling, Grand Prix de Denain på UCIs europatour, menn elite (200,9 km). Endagsritt med start og mål i Denain helt nord i Frankrike mot grensen til Belgia. Uno-X er påmeldt med sju norske ryttere, med Rasmus Tiller og Kristoffer Halvorsen i spissen. Edvald Boasson Hagen kjører for Total Energies og Agust Jensen for Delko. (Eurosport 1)

14.50: Sykling, VM landevei i Flandern, Belgia: Menn junior, individuell tempo (22,3 km) Knokke-Heist – Brugge. (TV 2 Sport 2)

18.45: Fotball, nederlandsk Eredivisie, 6. runde: Fortuna Sittard – Ajax fra FS Stadion. Ajax bøtter inn mål og har som vanlig tatt førersetet i hjemlig liga, men foreløpig bare ett poeng foran PSV Eindhoven. (Vsport 2)

18.55: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, 2. runde gruppe F: Kosovo – Norge fra Pristina. Norge og Caroline Graham Hansen bøttet inn mål mot Armenia (10–0) på Ullevaal sist. Kapteinen scoret selv hattrick. Nå venter en ny svak motstander og selv om det neppe blir tosifret en gang til er også dette en motstander Norge skal slå greit. De tøffe nøkkelkampene i gruppa kommer i oktober, mot Polen og Belgia. Norge har vært med i alle de åtte VM-sluttspillene som er avviklet for kvinner hittil. (NRK 2)

19.30: Fotball, spansk La Liga, 6. runde: Getafe – Atlético Madrid fra Coliseum Alfonso Perez. Med fem strake tap og 1–8 i mål har Getafe fått sin verste start på en La Liga-sesong noensinne. Nå kommer regjerende mester Atlético som er kommet greit ut av blokkene. De har ennå ikke tapt, men har måttet tåle to uavgjorte på hjemmebane mot Villarreal og Athletic Bilbao. Re-signeringen av Antoine Griezmann på lån fra Barcelona har ennå ikke gitt ønsket effekt for mesterne. Franskmannen scoret tre ganger på tre landskamper i høstens VM-kvalifisering, men har ennå ikke funnet mål på tre kamper for Atlético. (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, 3. runde: Norwich City – Liverpool fra Carrow Road. Hva slags mannskap stiller Jürgen Klopp med her? Den tyske Liverpool-sjefen har ikke vært kjent for å prioritere ligacupen i særlig grad. Klubben har vunnet den åtte ganger, men siste gang under Kenny Dalglish i 2012. Kollega Pep Guardiola i Manchester City syns nok pokaler er mye artigere, de lyseblå har vunnet ligacupfinalen tre år på rad nå. (Vsport 1)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 6. runde: Athletic Bilbao – Rayo Vallecano fra Estadio San Mamés. (TV 2 Sport Premium)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 6. runde: Levante – Celta Vigo fra Estadi Ciutat de València. (TV 2 Sport Premium 2)