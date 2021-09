Nederland får fylle stadion mot Norge

Det opplyser Norges Fotballforbund. Åpningen for fullt hus gjør også at Norge får utvidet sin kvote for bortesupportere. Resterende billetter via NFF selges fra onsdag 22. september klokken 9.

VM-kvalkampen 16. november skal spilles på Feyenoords stadion i Rotterdam. I et innlegg på eget nettsted opplyser Nederlands fotballforbund at 100 prosent tilskuerkapasitet vil gjelde på alle arenaer fra kommende lørdag.

Kampen mellom Nederland og Norge er den siste i VM-kvalifiseringen og kan potensielt bli avgjørende for hvilke lag som går til mesterskapet i Qatar neste år.