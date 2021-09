Mandagens TV-sport, time for time

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 9. runde: Silkeborg – AGF Aarhus fra Jysk Park. Nyopprykkede Silkeborg har rukket å imponere de fleste. De har tapt kun én seriekamp hittil, borte mot ligaleder Midtjylland. For AGF er situasjonen motsatt: Mestersluttspill, fjerdeplass og kvalifisering til europacup forrige sesong er et par måneder senere snudd til katastrofestart på den nye sesongen. Første seier kom sist, 1–0 over desidert tabelljumbo Vejle. Ingen grunn til å skrive ut friskmelding ennå? (Vsport 2, Viasat Ultra HD)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 6. runde: CF Burgos – Las Palmas fra Estadio El Plantío. To klubber som ligger under midt på tabellen i 2. divisjon foreløpig, begge har én seier hver på de fem rundene som er spilt. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 5. runde: FC Barcelona – CF Granada fra Camp Nou. Økonomien skranter, angrepsstjernene Lionel Messi og Antoine Griezmann har forlatt klubben og mange var spente på Barcelona i første runde av mesterligaen sist tirsdag. Svaret var forstemmende: Et tafatt «Barca» ble spillemessig ydmyket av Bayern München hjemme på Camp Nou. Tysklands mestere vant 3–0, Barcelona fikk ikke registrert én eneste avslutning på mål og man hadde følelsen av at Bayern slo av på farten mot slutten – av ren høflighet. Trøsten for Barcelona får være at La Liga-sesongen har åpnet greit, med to seire hjemme og en uavgjort borte til nå. Kveldens motstander skal også være overkommelig: Granada har ennå ikke vunnet på fire forsøk, de har kun maktet to uavgjorte. (TV 2 Sport Premium)