Fotballkalenderen skal diskuteres på Fifa-toppmøte

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) ønsker å reformere fotballkalenderen, og den siste tiden er det blitt mye debatt rundt Arsène Wengers forslag om å arrangere fotball-VM annethvert år.

Wenger er utviklingssjef i Fifa og jobber hardt for å få Det europeiske fotballforbundet (Uefa) med på planene. Så langt har det ikke lyktes.

Norges Fotballforbund og øvrige Fifa-medlemmer er invitert til møtet i sluttet av måneden. Fotballherrenes landslagssjef, Ståle Solbakken, markerte seg nylig som en tydelig motstander av VM med to års mellomrom.

Den nåværende internasjonale kampkalenderen utløper i 2023 for kvinner og i 2024 for menn. Fifa skriver at det er «bred enighet innen sporten om at den internasjonale kampkalenderen burde reformeres og forbedres».