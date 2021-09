Northug på femteplass i Sveriges lengste rulleskirenn

Det ni mil lange rennet gikk fra Hagfors til Karlstad. Hjemmehåpet Max Novak tok nok en seier på rulleski og var i mål 5,8 sekunder foran Simen Engebretsen Nordli fra Vang i Hamar.

Langdistanseløperen Andreas Nygaard tok den siste pallplassen. Burfjordingen ble slått med 30,5 sekunder. Like bak fulgte Stian Berg og Northug.

Søndagens løp blir omtalt som det lengste på rulleski i Sverige.

Nylig ble Northug nummer 42 i Alliansloppet i Trollhättan. Også den gang vant Novak. Trønderen la opp som langrennsløper i 2018.

Det rapporteres at Petter Northug har trent hardt under og etter at han var ferdig med soningen for promillekjøringen. Mange ble overrasket over at han var så nær teten i Sverige.