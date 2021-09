Chelsea slo byrival Tottenham og satte ny borterekord

Kampen måtte vente til etter hvilen før målene og de største sjansene skulle komme. En brennhet Marcos Alonso sto for store deler av det.

Chelsea kom ut i et høyere tempo, før et hjørnespark fra Alonso fant hodet til Thiago Silva som stanget de blå i ledelsen etter 49 minutter.

Og Alonso hadde mer å by på framover på banen. Noen minutter etter scoringen var Alonso svært nær å doble ledelsen, men ballen ble reddet på streken.

Etter en snau time ville innbytter N'Golo Kante også være med på leken. Chelsea vant ballen høyt og Kante mottok ballen like utenfor sekstenmeteren. Han fyrte så av gårde et skudd som gikk via Eric Dier og stang inn bak en utspilt Lloris.

Chelsea hadde enorme muligheter til å score flere mål mot slutten, og i overtiden la Antonio Rüdiger på til 3-0 med en markkryper.

Hjemmelaget hadde ingenting å by på framover på banen i tapet.

Seieren betyr at Chelsea for første gang i klubbhistorien har vunnet seks bortekamper på rad i London.

