Brighton seiret over Leicester i Vardy-jubileum

Søndagens oppgjør mellom Brighton og Leicester var storscoreren Jamie Vardys 250. Premier League-kamp for gjestene. Det ble imidlertid ikke noe gledelig jubileum resultatmessig.

Kampen svingte godt den første halvtimen før Adam Lallana kom til en god mulighet, men skuddet gikk like over mål. Minutter senere skulle ballen imidlertid finne nettet for vertene. Jannik Vestergaard handset i feltet og ga Brighton straffe. Neal Maupay satte den i mål til 1-0.

Like etter hvilen kunne Vardy ha fått scoring i jubileumskampen, men skuddet fra skrå vinkel gikk like utenfor lengste stolpe. I stedet gikk Brighton rett i angrep, og Daniel Welbeck doblet ledelsen med et hodestøt.

Etter en times spill skulle det endelig lykkes for jubilanten. Et innlegg skled gjennom hele feltet der Vardy kunne pirke inn 1-2 på bakerste stolpe. Det var hans 150. mål for Leicester i alle turneringer.

Brighton holdt unna og seiret 2-1.

