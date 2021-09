Hun var raskest på halvmaraton i Oslos gater

Falch representerer arrangørklubben Vidar, som står bak Oslo Maraton.

Hun løp inn til tiden 1.14,42. På andreplass i NM kom Sigrun Gjølberg fra Rygge IL på 1.15,: 56.

Hadde en god hare

[ Nordstad Moen vant herreklassen ]

-Jeg fikk det ganske lett i dag. Jeg hadde en god hare – jeg hang på, sa Runa Falch etter innkomst og NM-gull.

På tredjeplass i mål i samme NM-klasse kom Maren Lie fra Aurskog-Høland på 1.17,24. Alle de tre første i mål løp i klasse 24 til 34 år.

Totalt rundt 6000 løpere var påmeldt til lørdagens løpefest. SK Vidar arrangerteOslo Maraton nummer 40. Mne uten helmaraton på programmet på grunn av pandemien.

Begrenset deltakertall

Det var rundt 3000 løpere på halvmaratondistansen – og omtrent like mange på 10-kilometeren. Deltakertallet måtte begrenses i henhold til smittevernregler.

Daglig leder Cecilie L’Orsa i Oslo Maraton er glad for at maratonbegivenheten er i gang igjen – etter at fjorårets løp kun gikk virtuelt.

– Det er herlig å være tilbake igjen etter at fjorårets utgave ble avlyst grunnet pandemien. Nå er vi tilbake med et fysisk løp – og det føles veldig godt til tross for en mindre utgave av Oslo Maraton, sier Cecilie L’Orsa i en pressemelding fra arrangøren.

–. Selv om vi mangler de store folkemassene som vi er blitt godt vant med, så er det strålende stemning både ved start og ankomst – samt ute i løypa. Folk setter pris på at vi er tilbake igjen – og det gleder oss stort, sier hun.