Derby settes under administrasjon – blir trukket tolv poeng

Den ærverdige klubben sliter med økonomisk trøbbel og rot blant annet som følge av koronapandemien og et feilslått salg.

De har gitt beskjed om at de ønsker å utpeke administratorer som kan få klubben på rett kjøl igjen, opplyste klubben selv sent fredag kveld.

Derbys manager, den tidligere Manchester United- og landslagsspilleren Wayne Rooney, sier at det ligger flere hendelser bak beslutningen.

Blant annet har det ikke lyktes å finne en kjøper til klubben, og koronapandemien har gjort at fallet i inntektene har vært dramatiske.

Mislykket

Den engelske forretningsmannen Mel Morris har eid Derby siden 2015 og ønsker å selge. To bud er falt til jorden i løpet av de siste månedene.

– Fordi covid-19-pandemien har hatt en så alvorlig påvirkning på inntektene og pengestrømmen har ikke klubben vært i stand til å ta seg av de daglige forpliktelsene, heter det i pressemeldingen. Det er allerede allment kjent at de har redusert sine lønnsutgifter betraktelig.

Derby County er plassert som nummer 16 i mesterskapsserien med sine sju poeng. Beslutningen om å søke om å bli satt under administrasjon gjør at de blir straffet med tolv minuspoeng. Det bekreftes av den engelske fotballigaen (EFL). EFL avviser at klubbens problemer skyldes covid-19.

Bot

– EFL gikk med på en gjeldsforhøyelse for å gi klubben tilgang til midler som ville hjelpe dem under pandemien. Som i ethvert annet lån var dette underlagt en tidsramme og en rekke kriterier som de ikke har kunnet etterkomme, heter det i en uttalelse fra EFL.

I juli ble Derby dømt til å betale en bot på i overkant av én million norske kroner etter uregelmessigheter i regnskapet. Klubbens regnskaper for sesongene 2016, 2017 og 2018 blir undersøkt i disse dager.

Derby hadde sin storhetstid på 1970-tallet og ble seriemester to ganger. De spilte sist i Premier League i 2007/2008-sesongen.