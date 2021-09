Fredagens TV-sport, time for time

09.55: Motorsport, roadracing. Første trening for MotoGP-klassen før Rimini Grand Prix søndag. (Vsport 3)

13.30: Golf, Dutch Open (1 mill. euro) på europatouren for menn. Andre spilledag fra Cromvoirt, Nederland. Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb er norsk deltager, han gikk første runde ett slag over par. Fra en delt 93.-plass må han jobbe hardt for å greie cutgrensen i dag. Reitan starter sin runde kl. 12.41. (Vsport Golf)

14.10: Motorsport, roadracing. Andre trening for MotoGP-klassen før Rimini Grand Prix søndag. (Vsport 3)

14.33: Sykling, etapperittet Tour de Luxembourg på UCIs europatour, 4. etappe (25,4 km – flat): Individuell tempoetappe i Dudelange. Uno-X-laget stiller med nordmennene Markus Hoelgaard, Torjus Sleen og Torstein Træen, pluss tre dansker. I feltet finner vi også August Jensen (Delko) og Edvald Boasson Hagen (Total Energies). En gruppe på over 50 mann kom samlet til mål i går, der Edvald Boasson Hagen spurtet til fjerdeplass. Sveitseren Marc Hirschi forsvarte ledertrøya som han holder med fire sekunders margin før dagens tempo. (Eurosport 1)

16.33: Sykling, etapperittet Slovakia Rundt på UCIs europatour, 2. etappe (179,7 km – kupert/fjell): Spisske Podhradie – Dolny Kubin. Tre kategoriserte stigninger på dagens etappe, den tøffeste til vel 1.200 meter over havnivå til skistedet Strebske Pleso. Uno-X stiller med fire ryttere: Daniel Hoelgaard, Idar Andersen og Iver Skaarseth pluss danske Frederik Rodenberg. I tillegg kjører Eirik Lunder og Fredrik Dversnes for russiske Gazprom og Carl Fredrik Hagen for Israel Start-Up Nation. Colombianeren Alvaro Jose Hodeg vant etappen i går og holder ledertrøya, seks sekunder foran hjemmehåp Peter Sagan. Eirik Lunder kjørte seg opp til tredjeplass, men marginene er ørsmå. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, Norway Chess, 10. runde: Siste spilledag i turneringen i Stavanger, med oppgjørene Magnus Carlsen – Jan Nepomnjasjtsjij, Sergej Karjakin – Aryan Tari og Alireza Firouzja – Richard Rapport. Magnus Carlsen brukte gårsdagen til å ta sin fjerde strake seier da han slo russiske Karjakin. Dermed passerte han også sammenlagtleder Richard Rapport fra Ungarn. Carlsen leder nå med to poeng før dagens avslutning og er favoritt til å ta hjem turneringsseieren. (TV 2 Sport 2)

17.30: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, 1. runde gruppe A: Slovakia – Sverige fra Senec. (Vsport 2)

18.00: Motorsport, speedway. Speedway of Nations fra National Stadium i Manchester, semifinaler. Russland har vunnet alle tre mesterskapene siden konkurransen ble etablert i 2018. (Vsport 3)

18.00: Tennis, Davis Cup menn. Nivå 1, første dag: Norge – Usbekistan fra Oslo Tennisarena. Casper Ruud fronter det norske laget som vår første topp-ti-spiller på verdensrankingen noensinne. (Eurosport N)

19.00: Darts, Nordic Masters. Første dag fra København. (Vsport 2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 5. runde: Hertha Berlin – Greuther Fürth fra Olympiastadion. Foreløpig bunnoppgjør, der Hertha tok sin første seier sist etter tre strake tap. Nyopprykkede Greuther Fürth har merket nivåforskjellen og er jumbo med ett poeng. Hertha-målvakt Rune Jarstein er så vidt tilbake i trening, men har ikke spilt siden mars og sliter fortsatt med korona-ettervirkninger. Håvard Nielsen har spilt i alle fire kampene for Greuther Fürth så langt. (Vsport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 5. runde: Newcastle United – Leeds United fra St. James’ Park. Viktig kamp mellom to lag som ennå ikke har vunnet, men har sluppet inn henholdsvis 12 og 11 mål på fire kamper. Med to lekke forsvar bør det kanskje bli noen scoringer her? Mange norske fans spør seg også om Leeds er i ferd med å bli offer for syndromet med at andre sesong oppe i Premier League blir en sammenhengende nedtur. Sheffield United opplevde det senest i fjor og Leeds har ikke startet en sesong i toppligaen verre siden 1958/59. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 5. runde: Celta Vigo – Cadiz CF fra Estadio de Balaídos. To lag uten seier på de fire første ligakampene. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Golf, Cambia Portland Classic (1,4 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Portland, Oregon. (Vsport Golf)

00.03: Golf, Fortinet Championship (7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Napa, California. Åpningsturnering på PGA-touren 2021/2022. Kristoffer Ventura deltar, Viktor Hovland hviler og lader opp til Ryder Cup. Ventura gikk en runde på par og endte på en foreløpig delt 104.-plass natt til fredag. Det betyr en ny kamp for å klare cutgrensen når han slår ut i siste pulje i kveld, klokka 23.22 norsk tid. (Eurosport N)

01.00: Motorsport, Nascar Xfinity Series fra fra Bristol Motor Speedway i Tennessee. (Vsport 3)