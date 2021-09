Torsdagens TV-sport, time for time

13.30: Golf, Dutch Open (1 mill. euro) på europatouren for menn. Første spilledag fra Cromvoirt, Nederland. Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb er norsk deltager, han startet sin runde kl. 07.45. (Vsport Golf)

14.33: Sykling, etapperittet Tour de Luxembourg på UCIs europatour, 3. etappe (189,3 km – kupert): Mondorf-les-Bains – Mamer. Uno-X-laget stiller med nordmennene Markus Hoelgaard, Torjus Sleen og Torstein Træen, pluss tre dansker. I feltet finner vi også August Jensen (Delko) og Edvald Boasson Hagen (Total Energies). Sveitseren Marc Hirschi (UAE) vant gårsdagens etappe og leder sammenlagt. Torstein Træen er beste norske på en 19.-plass, 56 sekunder bak lederen. (Eurosport 1)

14.45: Sykling, endagsrittet Coppa Sabatini (210,8 km – kupert) på UCIs europatour: Peccioli – Peccioli. Nytt fartsfylt ritt i Toscana, med rundløyper rundt byen Peccioli i Pisa-regionen. Odd Christian Eiking (Intermarché) er påmeldt, dagen etter at han kjørte Grand Prix de Wallonie i Belgia. (Eurosport N)

16.33: Sykling, etapperittet Slovakia Rundt på UCIs europatour, 1. etappe (158,4 km – kupert): Kosice – Kosice. Fire kategoriserte stigninger på dagens etappe, der Uno-X stiller med fire ryttere: Daniel Hoelgaard, Idar Andersen og Iver Skaarseth pluss danske Frederik Rodenberg. I tillegg kjører Carl Fredrik Hagen for Israel Start-Up Nation. Blant de store favorittene er hjemmehelten Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), som ligger tre sekunder bak australieren Kaden Groves etter gårsdagens prolog. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, Norway Chess, 9. runde: Magnus Carlsen møter russeren Sergej Karjakin, Aryan Tari sitter opp mot Alireza Firouzja, Frankrike. Det er nest siste spilledag i turneringen i Stavanger. Magnus Carlsen slo lederen Richard Rapport i går og ligger nå bare et halvt poeng bak. Aryan Tari tok sin første seier i turneringen da han overraskende slo Carlsens VM-utfordrer Jan Nepomniasjtsji. (TV 2 Sport 2)

17.50: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, 1. runde gruppe F: Norge – Armenia fra Ullevaal Stadion. Caroline Graham Hansen og Norge legger ut på veien som forhåpentligvis fører dem til VM-sluttspillet i Australia og New Zealand sommeren 2023. (NRK 1, NRK 2 fra 19.00)

18.45: Fotball, UEFAs europaliga, 1. runde gruppe H: Dinamo Zagreb – West Ham United fra Stadion Maksimir. (Vsport 2)

18.45: Fotball, UEFAs Conference League, 1. runde gruppe F: Slovan Bratislava – FC København fra Tehelné pole (Vsport +). Gruppe G: Rennes – Tottenham fra Roazhon Park. Rennes og Norges landslagsback Brynjar Meling hadde få problemer med å sette Rosenborg utenfor gruppespillet, men nå blir det tøffere. Meling sliter med en lyskeskade og spiller neppe. Dersom Harry Kane spiller for Spurs gjør han sin 65. klubbkamp i Europa. Han har scoret 40 mål. (Vsport 1)

18.45: Håndball, mesterligaen menn, 1. runde: Telekom Veszprem – Paris SG. (Vsport 3)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 2. runde: Vålerenga – Frisk Asker fra Nye Jordal Amfi. Vålerenga fikk seg en nesestyver (1–3) borte mot Stjernen i første serierunde, mens Frisk har vært ute i mesterligaen og pådratt seg mye juling. Hvem har tålt motgangen best? (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, UEFAs europaliga, 1. runde gruppe B: PSV Eindhoven – Real Sociedad fra Phillips Stadion (Vsport 3). Gruppe C: Leicester City – SSC Napoli fra King Power Stadium (Vsport 1). Gruppe D: Eintracht Frankfurt – Fenerbache fra Deutsche Bank Park. Jens Petter Hauge og Eintracht har fått en tøff start i Bundesliga – blir det en opptur her? (Vsport 2)

21.00: Golf, Cambia Portland Classic (1,4 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første spilledag fra Portland, Oregon. (Vsport Golf)

21.00: Fotball, UEFAs Conference League, 1. runde gruppe C: Bodø/Glimt – Zorja Lugansk fra Aspmyra Stadion. Ulrik Saltnes og Glimt skriver klubbhistorie her – det er første gang de har kvalet inn til et europeisk gruppespill. Dit kom de etter to tette kamper mot Zalgiris fra Litauen og dette blir neppe enklere. Ukrainske Zorja har vært med i gruppespill tre ganger de siste årene og begynner å få solid rutine. Er det bedre enn Glimts solide selvtillit? Målløst blir det neppe, Bodø/Glimt har nå gjort unna 66 obligatoriske kamper siden sist de spilte 0–0. (Viasat 4). Gruppe C: AS Roma – CSKA Sofia fra Stadio Olimpico. José Mourinho leder Roma, den store favoritten til puljeseier i Glimts gruppe. (Vsport +)

00.03: Golf, Fortinet Championship (7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Napa, California. Her starter PGA-touren 2021/2022. Kristoffer Ventura har fått innpass og spiller denne, mens Viktor Hovland lader opp til Ryder Cup i slutten av måneden. (Eurosport N)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: Washington FT – New York Giants fra FedEx Field i Landover. (Vsport 1)

02.30: Motorsport, Nascar Truck Series fra Bristol Motor Speedway, Tennessee. (Vsport 3)