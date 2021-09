Slik skal norsk idrett jobbe med menneskerettigheter: – Det vil bli lagt merke til

Torsdag presenterte Norges idrettsforbund sitt arbeid for en ny internasjonal strategi som skal hjelpe tillitsvalgte og øvrige i norsk idrett når det kommer til spørsmål rundt menneskerettigheter.

– Idretten er i en unik posisjon til å fremme positive verdier og skape endring, sa idrettspresident Kjøll.

Bård Glad Pedersen har vært utvalgets leder. Han presenterte en anbefaling til strategi og veileder som skal vedtas på idrettstinget 16. og 17. oktober.

Pedersen ønsket å trekke fram tre ting som er foreslått for å styrke norsk idretts internasjonale arbeid:

* Ta på seg egne forpliktelser og jobbe for at også internasjonal idrett skal ta på seg tydeligere forpliktelser.

* Tydelige kriterier for tildeling av idrettsarrangement.

* Lederne i norsk idrett har ansvaret for å lede det internasjonale arbeidet.

Tror mer på å delta

I februar starter vinter-OL i Beijing. Der ønsker Kjøll at de utøverne som ønsker å ytre sin mening, skal få gjøre det. Kina anklages for brudd på flere menneskerettigheter, blant annet grove overgrep mot uigurene i Xinjiang. Det har myndighetene tilbakevist.

Likevel er ikke boikott et tema for NIF.

– Gjennom å delta, at utøvere ytrer seg, at idrettsorganisasjoner som oss får det fokuset, blir dette lagt merke til i internasjonal sammenheng og ikke minst i Kina. Det kan man oppnå effekt av. Man må sette agendaen og ikke la dette passere i stillhet, sier Kjøll til NTB.

– Hvorfor er det ikke aktuelt for Norge å gå i bresjen?

– Det er nettopp det som er sagt i dokumentet. Skal vi delta i en boikott, handler det om at man må gjøre det i en større sammenheng. Det er et valg vi tar. Vi tror mer på å delta, og å ha dialog og tydeliggjøre det vi tar avstand fra framfor å boikotte, svarer Kjøll.

I utvalget er synet på boikott det samme som hos NIF:

– Utvalgets syn er at vurderingen om boikott er primært aktuelt når det inngår i en bred internasjonal boikott på tvers av samfunnssektorer, sa Pedersen da han presenterte anbefalingene.

Tar avstand

Tidligere har skiprofilene Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes uttalt at de har savnet større engasjement fra idrettsledelsen. Det fikk de torsdag, mener Kjøll.

– NIF og norsk idrett tar avstand fra alle brudd på menneskerettigheter, enten de begås i Kina, Russland, Hviterussland, Qatar eller andre steder, slo hun fast.

– For norsk idrett med verdiene vi står og kjemper for nasjonalt og internasjonalt, er det krevende og utfordrende at land som systematisk bryter grunnleggende menneskerettigheter, får arrangere store internasjonale idrettsmesterskap og sole seg i glansen av store idrettsprestasjoner – såkalt sportsvasking, sa Kjøll.

