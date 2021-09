Onsdagens TV-sport, time for time

14.33: Sykling, etapperittet Tour de Luxembourg på UCIs europatour, 1. etappe (140 km – kupert): Luxembourg by – Luxembourg by. Det norske Uno-X-laget stiller med nordmennene Markus Hoelgaard, Torjus Sleen og Torstein Træen, pluss tre dansker. På startlisten finner vi også August Jensen (Delko) og Edvald Boasson Hagen (Total Energies). Portugiseren Joao Almaida kjører i ledertrøya i dag. (Eurosport 1)

14.33: Sykling, endagsrittet Giro della Toscana (191,5 km – kupert) på UCIs europatour: Pontedera – Pontedera. Én tøff stigning – sju prosent på om lag åtte kilometer – skal forserers to ganger og vil ventelig være avgjørende. Ingen nordmenn i feltet. (Eurosport N)

16.30: Fotball, UEFAs europaliga menn, 1. runde, gruppe C: Spartak Moskva – Legia Warszawa fra Otkrytiye Arena. (Vsport 2)

16.33: Sykling, endagsrittet Grand Prix de Wallonie på UCIs europatour (208,1 km – kupert): Aywaille – Citadelle de Namur. Odd Christian Eiking (Intermarché) og Andreas Leknessund (DSM) pluss Uno-X med seks nordmenn og en danske står på startstreken. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, Norway Chess, 8. runde: Magnus Carlsen møter turneringsleder Richard Rapport fra Ungarn, mens Aryan Tari skal opp mot russeren Jan Nepomniasjtsji. Tredje kamp er Sergej Karjakin, Russland – Alireza Firouzja, Frankrike. Magnus Carlsen slo Aryan Tari i går og ligger på annenplass, men er 3,5 poeng bak ledende Rapport. (TV 2 Sport 2)

17.30: Fotball, 1. divisjon – OBOS-ligaen, 18. runde: Studiosending med direkte rapporter fra kampene KFUM Oslo – Fredrikstad (kampstart 17.00), HamKam – Bryne (sendes direkte på MAX), Jerv – Åsane, Sandnes Ulf – Ranheim, Sogndal – Raufoss, Stjørdals-Blink – Strømmen og Aalesund – Grorud. Kampstart 18.00, alle enkeltkamper kan strømmes på Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

18.03: Sykling, etapperittet Slovakia Rundt på UCIs europatour: Prolog (1,6 km) i Kosice. Norske Uno-X stiller med fire ryttere; Daniel Hoelgaard, Idar Andersen og Iver Skaarseth pluss danske Frederik Rodenberg. I tillegg kjører Carl Fredrik Hagen for Israel Start-Up Nation. (Eurosport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 1. runde, gruppe A: Elverum – HC Vardar Skopje fra Terningen Arena. Elverum starter sin sjuende strake sesong i mesterligaen, nå får de også lov å spille hjemme. I covid-sesongen sist ble nesten alle kampene spilt på bortebane og Elverum ble sist i gruppa. Nå har trener Børge Lund avansement som klart mål. (Viasat 4). Gruppe A: Mesjkov Brest – THW Kiel. De norske essene Sander Sagosen og Harald Reinkind er regjerende mestere med Kiel og starter jobben med å forsvare tittelen i Hviterussland. (Vsport 1)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 1. runde, gruppe D: Sheriff Tiraspol – Sjakhtar Donetsk fra Sheriff Stadion (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe C: Besiktas – Borussia Dortmund fra Vodafone Park i Istanbul. Erling Braut Haaland har åpnet sesongen forrykende for Dortmund. Nå starter jakten på nye rekorder i mesterligaen. På ti kamper i gruppespillet så langt i karrieren har jærbuen gjort 14 mål! (TV 2 Sport Premium)

19.10: Baseball, USAs Major League: Detroit Tigers – Milwaukee Brewers fra Comerica Park. (Vsport 2)

19.55: Fotball, 1. divisjon – OBOS-ligaen, 18. runde: Ullensaker/Kisa – Start fra Jessheim Stadion. (Eurosport N)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 1. runde, gruppe A: PPD Zagreb – Aalborg. (Vsport 2)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 7. runde: Stoke City – Barnsley fra Britannia (Bet365) Stadium. Stoke ligger bare to poeng bak topplagene West Bromwich og Bournemouth etter kampene i går kveld. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 1. runde, gruppe B: Liverpool – AC Milan fra Anfield. Liverpool har tapt kun én gruppekamp i CL under Jürgen Klopp og er favoritt igjen. Zlatan Ibrahimovic (39) scoret etter sju minutter for Milan i helgen da han returnerte etter fire måneders skadefravær, men fikk akillesproblemer i etterkant og er ikke med til England. (TV 2 Sport Premium). Gruppe B: Atlético Madrid – FC Porto fra Wanda Metropolitano (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe C: Sporting CP Lisboa – Ajax fra Estádio José Alvalade. (TV Sport 1)

22.10: Baseball, USAs Major League: Seattle Mariners – Boston Red Sox fra T-Mobile Park. (Vsport +)

