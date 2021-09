Tirsdagens TV-sport, time for time

14.33: Sykling, etapperittet Tour de Luxembourg på UCIs europatour, 1. etappe (140 km – kupert): Luxembourg by – Luxembourg by. Det norske Uno-X-laget stiller med nordmennene Markus Hoelgaard, Torjus Sleen og Torstein Træen, pluss tre dansker. I startlisten finner vi også August Jensen (Delko) og Edvald Boasson Hagen (Total Energies). (Eurosport 1)

16.30: Fotball, UEFA Conference League, 1. runde, gruppe E: Maccabi Haifa – Feyenoord fra Sammy Ofer Stadion. (Vsport 2)

17.00: Sjakk, Norway Chess, 7. runde: Helnorsk møte mellom Aryan Tari og Magnus Carlsen. For øvrig kampene Alireza Firouzja – Jan Nepomniasjtsji og Richard Rapport – Sergej Karjakin. Ungarske Richard Rapport leder sammenlagt med 12,5 poeng foran Nepomniasjtsji (9,5) og Magnus Carlsen (9). Aryan Tari (3) ligger sist. (TV 2 Sport 2)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 1. runde, gruppe G: Sevilla – FC Salzburg fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe F: Young Boys – Manchester United fra Wankdorf Stadion i Bern. Med både Marcus Rashford og Edinson Cavani ute med skader, er det vel gode sjanser for at Cristiano Ronaldo også entrer gresset i Sveits i kveld. Comebacket på Old Trafford lørdag var det lite å utsette på: «CR7» signerte to scoringer da Newcastle ble banket 4–1. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Friidrett, Boris Hanzekovic Memorial fra Sportski Park Mladost i Zagreb, Kroatia. Meetinget inngår i Kontinentalcupen og er Kroatias eldste sportsstevne. Det ble etablert i 1951 til minne om hekkeløperen Boris Hanzekovic og går nå for 71. gang. I signaturøvelsen 110 meter hekk finner vi blant andre OL-mesteren Hansle Parchment fra Jamaica og den norske rekordholderen Vladimir Vukicevic fra Vidar. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 7. runde: AFC Bournemouth – Queens Park Rangers fra Dean Court. Viktig kamp i toppstriden mellom fjerde og femte lag på tabellen. Stefan Johansen sørget for å hindre QPRs første tap for sesongen da han utlignet til 3–3 på overtid i Reading lørdag. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 1. runde, gruppe E: FC Barcelona – Bayern München fra Camp Nou. I denne gruppa smeller det allerede i åpningskampen. To av Europas giganter møtes og det store spørsmålet er hvor «Barca» står uten ikonet Lionel Messi. Og hva får Bayern til med Serge Gnabry og Robert Lewandowski på skadelista? (TV 2 Sport 1). Gruppe H: Chelsea – Zenit St. Petersburg fra Stamford Bridge i London. (TV 2 Sport Premium). Gruppe H: Malmö FF – Juventus fra Eleda Stadion. Jo Inge Berget og MFF feiret stort da de slo ut bulgarske Ludogorets og kom inn i gruppespillet, men kunne knapt fått en tøffere start? (TV 2 Sport Premium)

21.10: Baseball, USAs Major League: Minnesota Twins – Cleveland Indians fra Target Field i Minneapolis. (Vsport +)