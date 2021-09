Lei skade for RBKs nysignering – trolig ferdig for i år

Det bekrefter RBKs lege Reidar Due overfor Discovery.

– Han var til MR og CT mandag ettermiddag. Svarene der, og den kliniske undersøkelsen som er gjort av skulderen, viser at Adrian har skader i båndstrukturer i skulderbuen. Det gjør at han er ute av aktiv fotball i tre måneder, sier Due til kanalen.

Pereira rakk så vidt å debutere for RBK med et kort innhopp mot gamleklubben Viking etter at han ble hentet hjem fra greske PAOK i slutten av august. Han kommer neppe tilbake på banen i år, ettersom siste serierunde er 12. desember.

Venstrebacken skal ha armen i fatle de to neste ukene, før han starter opptreningen av skulderen.

– Jeg skulle endelig finne tilbake til gleden med fotball, og så ble det motsatt. Men jeg skal selvfølgelig gjøre alt jeg kan for å komme så fort tilbake som mulig, sier Pereira til rbk.no.

Han slipper etter alt å dømme operasjon.