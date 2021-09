Nå er han topp ti i verden. Ruud: – Jeg skal nyte øyeblikket

– Det er en utrolig følelse å få bryte inn i topp ti på rankingen for første gang i karrieren. Det er et stort mål jeg har hatt i mange år allerede, og jeg har jobbet hardt for det hver dag i mange år, sier han til NTB.

Ruud er på 10.-plass på rankingen bak den 18 år eldre veteranen og legenden Roger Federer.

– Det er ikke noe som er garantert i en karriere, og det føles utrolig gøy. Jeg skal prøve å nyte følelsen og prøve å bygge videre på det. Så er jo målet selvfølgelig også å holde meg her en god stund.

Kommende helg spiller han Davis Cup for Norge på hjemmebane i Oslo Tennisarena. Usbekistan er motstander, og publikum får anledning til å se Norges første topp-ti-spiller i tennis noensinne.

– Det finnes fortsatt plasser å stige på, men jeg skal glede meg over øyeblikket og ta det inn over meg at jeg nå er blant de ti beste i verden, sier Ruud.

Ruud er den yngste spilleren innenfor topp ti. Like bak ham følger den canadiske 21-åringen Felix Auger-Alissaime (11) som avanserer fire plasser på rankingen.

Topp tre er uendret med nattens US Open-finalister Novak Djokovic (1) og Daniil Medvedev (2) på topp. Resten av rankingen ser slik ut:

3) Stefanos Tsitsipas, Hellas, 4) Alexander Zverev, Tyskland, 5) Andrej Rubljov, Russland, 6) Rafael Nadal, Spania, 7), Matteo Berrettini, Italia, 8) Dominic Thiem, Østerrike, 9) Federer, 10) Ruud.

