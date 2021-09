Kræsj æret Kræsj i Derbyfinalen på Bjerke

BJERKEBANEN: Jubelen sto i været da Kræsj tok seg først til mål. Ikke minst viste Tore Kristiansen, som var på plass og så løpet live, stor glede. Eier Eystein Berge med oppvekst på Sinsen, smilte naturligvis fra øre til øre han også.

Berge er også han en tidligere stor profil i hockey og fotball i Oslo.

Med hockeynavn

KRÆSJ GANGER TO: 72-årige Tore «Kræsj» Kristiansen var på seremoniplass, trener Geir Vegard Gundersen til høyre. 4-årige Kræsj i midten ordnet Derby-gull og drøye 1,4 millioner kroner til Stall Highstick Stable KB og Eystein Berge. (Anders Kongsrud/Hesteguiden.com )

68-åringen har drevet med avl av travhester i en knapp mannsalder og gitt føllene navn med hockey-referanser. Nevnes må tre spillere fra Sovjets berømte førsterekke Krutov, Larionov og Makarov. Nå slo Kræsj til, derbyvinneren som hentet ut en million kroner i førstepremie.

Fireåringen er dessuten påmeldt i premiesjansen i regi travselskapet og dermed kan Berge vente på sjekken på drøye 1,4 millioner kroner som dukker opp om litt.

– Vi fikk det perfekte opplegget med rygg på ledende Cicero G.T. som jeg kjenner godt. Han står også på stallen til min far. Åpningen kom akkurat i tide, ja det var en veldig, veldig bra prestasjon, poengterte kusk Magnus Teien Gundersen straks løpet var i mål.

– Jeg skreik litt over oppløpet, det innrømmer jeg. Alt ble perfekt på Bjerke i dag, og det var enormt moro, avrundet Berge.

Trener til Kræsj, Geir Vegard Gundersen, med stall i Nittedal, tok dermed sin fjerde strake trenerseier i Norsk Travderby for varmblodsrasen, og troner på toppen av alle statistikker.

Storbråtens største dag

En annen Oslomannen med suksess søndag var Trond Storbråten. Han har eid travhester i mange år og fikk sin største framgang i form av seier i Norsk Travkriterium under søndagens stevne.

Treårige I.D. Exceptional ledet løpet til målstreken, og fikk med seg 750 000 kroner for prestasjonen.

– Jeg liker å satse på de yngre i sporten, Stian Eilefsen som trener har gjort en solid jobb. Han og hans samboer Line Anderssen. Jeg innrømmer at pulsen økte i minuttene før start, og at seieren henger svært høyt, sa Storbråten med bopel på Frogner.

Resultatene fra Bjerke

Her er resultatene fra søndagens travkjøring på Bjerke:

1. løp. 1609 m. auto, V4-1: 1) Fidanza 1.12,7, Øistein Eriksen-Janet Tøen. Å. Tengsareid, 2) Sweet Lins 1.12,9, 3). Perfect Dutchess (US) 1.13,1, 4) Vicky Waiting 1.13,2, 5) So Superb 1.13,3, 6) Nothing Like Malena 1.13,3. Odds: 3,50 (3). Trippel: 60,34 (3-10-9). Plass: 1,39-1,43-1,36.

2. løp. 1609 m. auto, V4-2: 1) Todin 1.21,4, Stall Todin. E. Killingmo, 2) Lome Frikk 1.23,0, 3) Ramstad Balder 1.23,7, 4) Wrons Frigg 1.23,9, 5) Jokke Ålj* (S) 1.23,9, 6) Spang Emblan 1.24,0. Odds: 1,50 (9). Trippel: 22,76 (9-5-3). Plass: 1,20-1,65-1,31.

3. løp. 2100 m. auto, V4-3: 1) Present Tile 1.14,2, Stall Vihartrua. K. Malmin, 2) Legend Act 1.14,5, 3) Jarreau B.R. 1.14,5, 4) Thai Daenerys 1.14,6, 5) Squanto 1.15,1, 6) Jeffrey B.R. 1.15,2. Odds: 8,66 (8). Trippel: 261,96 (8-1-10). Plass: 2,08-1,54-2,05.

4. løp. 2100 m. auto, V4-4, V75-1, Norsk Travkriterium kaldblods: 1) Tangen Minto 1.26,3, Nils Munkhaugen AS, Melhus. T. Solberg, 2) Holter Odin 1.26,5, 3) Pave Sokken 1.26,7, 4) Baias 1.26,9, 5) Trø Kasper 1.27,1, 6) Brenne Odin 1.27,2. Odds: 5,99 (2). Trippel: 2387,38 (2-9-8). Plass: 2,63-6,89-18,34.

5. løp. 1609 m. auto, V75-2: 1) Briskeby Anna 1.23,2, Stall Briskeby. B. Steine, 2) Finnskog Oda 1.23,7, 3) Stas Eldi 1.23,8, 4) Børke Billie 1.24,4, 5) Tuxi Temi 1.24,6, 6) Valle Gulla 1.24,8, g. Odds: 15,58 (1). Trippel: 652,19 (1-12-7). Plass: 2,97-3,79-1,66.

6. løp. 2100 m. auto, V75-3, V5-1, Norsk Travkriterium varmblods: 1) I.D. Exceptional 1.14,4, Stall Creation AB, Oslo. O. Østre, 2) Trixton Frecel 1.14,6, 3) Marengo 1.14,6, 4) Charleston Volo 1.14,6, 5) Lucca 1.15,0, 6) Freedom 1.15,2. Odds: 1,82 (1). Trippel: 116,95 (1-3-10). Plass: 1,35-1,75-5,19.

7. løp. 3100 m. volte, V75-4, V5-2, Per Ulvens æresløp: 1) Gangnam Style K.* (S) 1.15,2, Sverige. E. Høitomt, 2) Ble du Gers* (FRA) 1.14,3, 3) Comtessa Du Chagny (MT) 1.16,3, 4) Kick Off Classic 1.14,5, 5) Rittmester Hill 1.15,9, 6) Royal Baby 1.15,7. Odds: 24,86 (7). Trippel: 1527,91 (7-15-1). Plass: 2,39-1,29-4,33.

8. løp. 2600 m. auto, V75-5, V5-3, Norsk Derby kaldblods: 1) Tangen Bork 1.26,1, Nils Munkhaugen AS, Melhus. T. Solberg, 2) Langlands Høvding 1.26,3, 3) Olav 1.26,3, 4) Finseth Faksen 1.26,8, 5) Galant 1.26,9, 6) Grisle Tore G.L. 1.27,0. Odds: 1,73 (2). Trippel: 83,28 (2-1-5). Plass: 1,34-2,04-3,69.

9. løp. 2100 m. auto, V75-6, V5-4, DD-1, Karsten Buers æresløp: 1) Lionel 1.12,7, Gøran Antonsen, Mysen. G. Antonsen, 2) Bill’s Man* (US) 1.12,7, 3) Always On Time 1.13,0, 4) Gigant Invalley 1.13,1, 5) Hickothepooh 1.13,2, 6) Madelen L.T.C. 1.13,3. Odds: 4,55 (4). Trippel: 215,99 (4-1-6). Plass: 1,69-1,95-3,03.

10. løp. 2600 m. auto, V75-7, V5-5, DD-2, Norsk Derby varmblods: 1) Kræsj 1.13,9, Highstick Stable KB. M. Gundersen, 2) Cicero T.G. 1.14,0, 3) Super Winner 1.14,3, 4) Garth Vader 1.14,4, 5) La Moss 1.14,4, 6) High Flyer 1.14,6. Odds: 7,49 (4). Trippel: 105,87 (4-3-1). Plass: 1,73-1,29-1,95.

11. løp. 1609 m. auto: 1) Axe Brogård (DK) 1.12,2, Heine Vigre-Siri Veland Vigre. Å. Tengsareid, 2) Easy Winner 1.12,6, 3) L.J.’s Musclemadness 1.12,6, 4) Zandra Invalley 1.13,0, 5) Ingemar Palema (S) 1.13,2. Odds: 2,74 (7). Trippel: 82,93 (7-4-6). Plass: 1,63-2,87-2,77.

Totalomsetning: Kr 33.616.214.