Søndagens TV-sport, time for time

07.00: Motorsport, Akropolis Rally (grus) i Lamia, Hellas (VM-runde 9 av 12): 4. og siste dag (fartsprøve 13–15) fra 07.08. Siste prøve 12.18. (Eurosport N)

09.00: Orientering, NM fra Kilebygda i Skien, stafetter for kvinner og menn. (NRK1)

11.00: Motorsport, MotoGP, Aragon Grand Prix, neste runder 13.20 og 14.00. (Vsport3)

12.00: Fotball, NM kvinner, kvartfinale: Rosenborg – Avaldsnes fra Koteng Arena. Favorittene LSK Kvinner, VIF og Sandviken vant sine kvartfinaler lørdag. (NRK2)

12.30: Motorsport, Porsche Super cup fra Italia Grand Prix. (Eurosport 1)

13.00: Golf, Europeisk PGA-mesterskap (8 mill. dollar), europatour menn på Wentworth i Virginia Water, England. Siste spilledag med Viktor Hovland som har hatt en høyst varierende turnering. (Viasat Golf)

13.00: Fotball, skotsk Premier League menn, 5. runde: Hearts – Hibernian. (Vsport2)

13.00: Friidrett, NM i Kristiansand, 3. dag. Finaler: Spyd menn 12.35, 10.000 m kvinner 12.45, høyde menn 13.00, 200 m kvinner 13.35, 200 m menn 13.45, tresteg kvinner 13.45, 800 m menn 13.55, kule menn 14.00, 800 m kvinner 14.05, 100 m hekk kvinner 14.15, 1000 m stafett kvinner 15.10 og 15.35 (to heat), 100 m stafett menn 15.20 og 15.45 (to heat). Utdeling av kongepokaler 15.25. (NRK1)

13.15: Sykling, EM landvei i Trento. Fellesstart menn elite 179,2 km. (NRK2, Eurosport 1)

13.30: Fotball, engelsk superliga kvinner, 2. runde: Chelsea – Everton. (Vsport+)

14.00: Fotball, spansk La Liga, 4. runde: Espanyol – Atlético Madrid. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn, 17. runde: Fredrikstad – Sogndal. Serieleder HamKam vant igjen suverent lørdag og disse lagene jager også opprykk. (Eurosport N)

15.00: Motorsport, Formel 1. Italias Grand Prix i Monza, VM-runde 14 av 22. (Vsport1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 4. runde: Eintracht Frankfurt – Stuttgart. (Vsport+)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn, 4. runde: Osasuna – Valencia. (TV2 Sport Premium2)

17.00: Sjakk, Norway Chess i Stavanger, 5. runde. Magnus Carlsen mot Sergej Karjakin, Russland mens Aryan Tari møter Alireza Firouzja, Frankrike. (TV2 Sport1)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 4. runde: Bochum – Hertha Berlin. (Vsport1)

17.30: Fotball, Premier League, 4. runde: Leeds United – Liverpool. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, Eliteserien, 18. runde: Sandefjord – Vålerenga fra Sandefjord. (TV Norge), Bodø/Glimt – Odd, Haugesund – Sarpsborg, Molde – Mjøndalen, Strømsgodset – Kristiansund. (Samlesending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

18.30: Fotball, spansk La Liga, 4. runde: Cádiz – Real Sociedad. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Amerikansk fotball, NFL: Buffalo Bills – Pittsburgh Steelers. (Vsport+)

19.02: Tennis, US Open fra New York: Finale double kvinner. (Eurosport 1)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 4. runde: B. Mönchengladbach – A. Bielefeld. (Vsport1)

19.45: Fotball, engelsk superliga kvinner, 2. runde: Manchester City – Tottenham. (Vsport2)

20.00: Fotball, Eliteserien, 18. runde: Rosenborg – Tromsø fra Lerkendal. (Eurosport N)

20.30: Håndball, eliteserien kvinner, 3. runde: Tertnes – Sola. (TV2 Sport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 4. runde: Real Madrid – Celta. (TV2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, Indycar: Portland Grand Prix. (Vsport3)

22.00: Tennis, US Open, New York: Finale menn. Novak Djokovic mot Daniil Medvedev. Der spiller Djokovic for å bli første mann som vinner alle fire Grand Slam-titler på ett år siden Rod Laver for 52 år siden. Bare Don Budge (1968) og Laver (1962 og 1969) har greid den bragden.. (Eurosport 1)

22.07: Baseball, Major League Baseball: Oakland Athletic – Texas Rangers. (Vsport2)

22.25: Amerikansk fotball, NFL: Kansas City Chiefs – Cleveland Browns. (Vsport+)