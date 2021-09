Solberg med praktmål på overtid – opprykksdrømmen lever for FFK

På halv volley banket Solberg inn scoringen som gjør at FFK kun er to poeng bak Jerv som ligger på 2.-plass og direkte opprykksplass. HamKam topper med 38 poeng, seks poeng mer enn FFK.

Sogndal var best utover i 2. omgang, men ble fratatt alle poengene på overtid. Tapet gjør også at luken opp til Jerv er på ni poeng.

Aalesund (32) har like mange poeng som Fredrikstad, men dårligere målforskjell.

Sogndals Endre Kupen sendte gjestene i føringen etter 21 minutter. Han driblet seg fri like utenfor 16-meteren og banket ballen opp i høyre hjørne med venstrefoten. En flott scoring, som ble fulgt opp av flott spill av FFK ti minutter senere.

Olav Øby løp seg fri på høyresiden i 16-meteren og slo presist inn til Kjelsrud Johansen, som satte ballen hardt nede ved høyre stolpe.

Sogndal fikk en kjempemulighet til å stikke av med alle poengene på overtid. Innbytter Jerome Adams avsluttet alene i feltet, men ballen gikk utenfor. Like etter sørget Solberg for 2-1-seier til vertene. Et poeng kunne Sogndal likevel fått, men FFKs Håvar Solberg reddet mesterlig i det sjette overtidsminuttet.

[ Barmen-scoring i Aalesund-debuten – HamKam fosser videre ]

[ Utrolig snuoperasjon sørget for ny trepoenger for KFUM ]