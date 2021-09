Hovland skuffet igjen i England – langt unna seieren

Nordmannen lå på delt 50.-plass før søndagens runde. Der åpnet han med en birde, men fikk en bogey på det påfølgende hullet. Deretter gikk han de sju neste hullene på par.

Han var en av forhåndsfavorittene før turneringen i engelske Surrey.

To birdier og en bogey og resten par var beholdningen på de ni siste hullene, og totalen for dagen ble dermed 71 slag – ett slag mindre enn banens par. Flere gode birdiemuligheter ble til par på en dag der det ikke stemte for 23-åringen. Det plasserer ham på en foreløpig delt 47.-plass før resten av spillerne er ferdige med sin runde.

23 år gamle Hovland er nummer 14 på verdensrankingen og ble tidligere denne uken formelt klar for Europas lag i Ryder Cup om to uker. Med sine prestasjoner var han selvskreven på Europas lag til prestisjeduellen mot USA på bortebane.

