Britene hyller sin nye idrettsstjerne: Dronningen gratulerte Emma (18)

– Det er en bemerkelsesverdig prestasjon i en så ung alder og vitner om ditt harde arbeid og målbevissthet, sier dronningen i en uttalelse.

At hun skulle få gratulasjoner av dronningen og bli hyllet som Englands nye idrettsstjerne, var nok noe som var ganske fjernt ofr Raducanu i starten av året.

– Så, blir det noe av eksamen? spurte hun på Twitter tidlig i 2021.

Da var hun en heller ukjent elev fra Bromley, sørøst i London, som studerte matte og økonomi. At hun i tillegg var ganske så god i tennis, var det få som hadde fått med seg.

Foreldrene visste det nok, men de insisterte likevel på at Raducanu skulle fullføre utdanningen sin. Hun måtte ha noe å falle tilbake på dersom drømmen om å komme gjennom nåløyet som idrettsstjerne ikke gikk i oppfyllelse.

Det kan man trygt si at hun har klart nå. Raducanu har trolig sikret seg og familien for livstid etter lørdagens seier i US Open.

Tennis er en stor sport i England, landet som er vert for en av fire Grand Slam-turneringer. Likevel er britene sulteforet på suksess i tennissporten. Da Andy Murray vant US Open i 2012, var han først britiske mann som klarte å vinne en Grand Slam-turnering siden 1936 (da Fred Perry vant).

[ 18 år gamle Emma Raducanu med historisk US Open-triumf ]

Historisk

Da Raducanu vant samme turnering lørdag, var hun første britiske kvinne til å vinne en Grand Slam-tittel siden Virginia Wade gjorde det i 1977.

18-åringen satte også en historisk, global rekord. Aldri tidligere hadde en kvalifiseringsspiller tatt seg helt til en Grand Slam-finale. Naturlig nok ble hun også den første vinneren som hadde vært gjennom kvalifisering.

Beviset på det, US Open-trofeet, fikk hun av tennislegenden Billie Jean King.

Hjemme i England ble kampen mot Leylah Fernandez fulgt på direktesendt TV i beste sendetid. Flere steder hadde folkemengder samlet seg foran TV-skjermen.

– For en sensasjonell kamp. Store gratulasjoner til Emma Raducanu. Du viste ekstraordinære ferdigheter og mot, og vi er så stolte av deg, skrev statsminister Boris Johnson på Twitter.

[ Tenåringssjokk i US Open – første tenåringsfinale siden 1991 ]

Overskygget fotballen

Prestasjonen til Raducanu overskygget langt på vei fotballørdagen, selv om den inneholdt Cristiano Ronaldos comeback i Manchester United.

En som slet med å fokusere på fotballen, var tidligere England-kaptein Gary Lineker. Han var vert for BBC-programmet «Match of the Day», men tankene hans var i New York.

– For første gang i livet mitt skriver jeg på Twitter mens jeg er på lufta. Men herregud for en prestasjon, for en triumf og for en fantastisk ung kvinne, skrev han på Twitter.

Lykkeønskene rant inn fra alle kroker i England. Raducanu ble født i Canada, men flyttet til England som toåring. Hun ble en stor stjerne da hun spilte seg til fjerde runde i Wimbledon tidligere i sommer. Det var et sjokk. Hun var rangert som nummer 338 i verden på den tida.

Til slutt måtte hun trekke seg fra kampen i fjerde runde med et medisinsk problem. Da var hun ærlig på at presset gikk inn på henne. I US Open viste hun ingen tegn til det. Hun vant alle kamper uten å avgi sett. I finalen var hun suveren.

[ Britisk 18-åring sjokkerer tennisverden ]

Samlet England

18-åringen samlet England på en måte som minner om EM-rusen i sommer.

– Det er utrolig, vi er alle så stolte av deg, skriver prinsesse Catherine og kaller det en historisk seier.

Trolig er Raducanu nå i verdenstoppen for å bli værende. Spillet hennes har vært så jevnt i New York at mange ser for seg nye triumfer.

– Hun kommer til å vinne flere Grand Slams, hun er så god. Dette er ikke et eventyr, hun spiller tennis i verdensklasse. Hennes verden blir snudd på hodet nå, men hun har gode folk rundt seg og det blir en fantastisk reise hvis hun holder seg skadefri, sier tidligere tennisener Tim Henman, som nå er mentor for Raducanu.

[ Ruud for første gang inne på topp ti på verdensrankingen ]