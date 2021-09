18-årige Raducanu med historisk US Open-triumf

Raducanu brukte en time og 51 minutter på å skrive tennishistorie med 6-4, 6-3.

Fernandez avverget to matchballer i egen serve da Raducanu ledet 5-2. Deretter spilte hun seg til to bruddballer i britens serve, men Raducanu holdt nervene under kontroll og avgjorde kampen.

Hun var nummer 150 på verdensrankingen da hun kom til New York for å spille kvalifisering til årets siste Grand Slam-turnering. Hun måtte vinne tre kamper for å komme til hovedturneringen, og deretter vant hun sju kamper til – alle uten å avgi sett.

Hun er den første kvalifiseringsspiller som har tatt seg til en Grand Slam-finale siden de i 1968 ble åpnet for proffspillere, og dermed selvsagt også den første som løfter trofeet.

Hun var også første britiske kvinne i en stor singlefinale på 44 år.

Finalemotstander Fernandez var også useedet. Med 73.-plass på verdensrankingen burde hun vært favoritt i finalen, men hun greide ikke å henge med motstanderen i den første US Open-finale mellom to tenåringer siden Serena Williams slo Martina Hingis i 1999.