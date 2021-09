Tung dag for Hovland i England – på 50.-plass før siste runde

Før den siste runden er han på delt 50.-plass og hele ti slag bak den italienske lederen Francesco Laporta.

23-åringen åpnet med tre strake bogeyer på de tre første hullene. Deretter fikk han rettet opp noe med en birdie, men så ble det en ny bogey på hull fem.

De fire neste hullene gjennomførte Hovland på par, og han var tre slag over par før de ni siste hullene. Der ble det fire birdier, men også to bogeyer. Det gjør at Hovland sammenlagt ligger fire slag under par og på delt 50.-plass blant de 78 som greide cuten.

Hovland åpnet turneringen med en 1.-runde på par før han avsluttet dag to råsterkt og endte fredagen på minus fem.

Før lørdagens runde lå Hovland, som var en av forhåndsfavorittene i turneringen, på delt 25.-plass.

Hovland er nummer 14 på verdensrankingen og ble tidligere denne uken formelt klar for Europas lag i Ryder Cup om to uker. Med sine prestasjoner var han selvskreven på Europas lag til prestisjeduellen mot USA på bortebane.

