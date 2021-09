Lørdagens TV-sport, time for time

08.45: Motorsport, Formel 2, Italia Grand Prix, første race. (Vsport+)

09.55: Motorsport, MotoGP, trening foran Aragon Grand Prix, kval 12.35 og 16.10. (Vsport3)

10.30: Motorsport, Porsche SuperCup, kvalifisering til Italia Grand Prix. (Vsport+)

12.00: Motorsport, Akropolis Rally (grus) i Lamia, Hellas (VM-runde 9 av 12): 3. dag. Dagens siste prøve 17.08. (Eurosport N)

12.00: Motorsport, Formel 1, andre treningsrunde foran Italia Grand Prix. (Vsport+)

12.30: Volleyball, NM-finale kvinner: BK Tromsø – Koll. (TV 2 Sport 2)

12.30: Fotball, engelsk Superliga kvinner, 2. runde: West Ham – Aston Villa. (Vsport1)

13.00: Golf, Europeisk PGA-mesterskap (8 mill. dollar), europatour menn på Wentworth GC i Virginia Water, England. Viktor Hovland gjorde en knallrunde i går, hva nå? (Viasat Golf)

13.15: Orientering, NM fra Kilebygda i Skien, fellesstart kvinner og menn. (NRK1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 4. runde: Crystal Palace – Tottenham fra Selhurst Park i London. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, skotsk Premier League menn, 5. runde: St. Johnstone – Rangers. (Vsport2)

14.20: Sykling, EM landvei i Trento, Italia, fellesstart: kvinner elite, 107,6 km. (Eurosport 1)

14.55: Volleyball, NM-finale menn: TIF Viking – Førde. (TV 2 Sport 2)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn, 17. runde: Bryne – Aalesund fra Bryne stadion. (MAX), Grorud – Stjørdals-Blink, Ranheim – Ull/Kisa, Raufoss – Sandnes Ulf, Start – KFUM Oslo, Strømmen – Jerv, Åsane – HamKam. (Samlesending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Player).

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 4. runde: Leverkusen – Borussia Dortmund. Erling Braut Haaaland er tilbake i gul trøye. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 4. runde: Manchester United – Newcastle fra Old Trafford. En mann i fokus: Cristiano Ronaldo. Spiller han fra start eller kommer han inn som innbytter i sitt store comeback? Ole Gunnar Solskjær har i hvert fall lovet ham spilletid! Les Dagsavisens kommentar om comebacket her. (TV2 Sport Premium). Arsenal – Norwich fra Emirates stadium. Martin Ødegaard og hans Arsenal har ennå ikke vunnet i årets liga. (TV2 Sport Premium2). Leicester – Manchester City fra King Power Stadium. (TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk Championship menn, 6. runde: Blackpool – Fulham. (Vsport2)

16.30: Motorsport, Formel 1. Sprint, kvalifisering til Italia Grand Prix. (Vsport+)

17.00: Friidrett, NM i Kristiansand, 2. dag. Finaler: Slegge menn 16.20, stav menn 16.30, lengde kvinner 17.05, 3000 m hinder kvinner 17.30, spyd kvinner 17.35, 3000 m hinder menn 17.50, 400 m hekk kvinner 18.15, 1500 m kvinner 18.30, 1500 m menn. 18.45. Jakob Ingebrigtsen kommer rett fra Diamond Leage-finalen for å delta her. (NRK1)

17.30: Motorsport, Akropolis Rally (grus) i Hellas: 3, dag, siste fartsprøve. (Eurosport 1)

18.00: Motorsport, Indycar. Trening før Portland Grand Prix. Kvalifisering kl. 22.00. (Vsport3)

18.00: Ishockey, seriestart eliteserien menn: Stjernen – Vålerenga fra Stjernehallen i Fredrikstad. I følge Dagsavisen tabelltips blir det gullkamp for VIF i år. (TV2 Sport2)

18.00: Håndball, mesterligaen kvinner, gruppespillets 1. runde. Gruppe B: Györ (Ungarn) – Vipers Kristiansand. (Viasat 4)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 18. runde: Lillestrøm – Brann fra Åråsen stadion. (TV Norge), Stabæk – Viking fra Nadderud stadion. (Eurosport N)

18.02: Tennis, US Open (57,5 mill. dollar) i New York: Finale mixed double. (Eurosport 1)

18.20: Motorsport, Italia Grand Prix. Første race Porsche Supercup. (Vsport+)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 4. runde: RB Leipzig – Bayern München. (Viasat Ultra)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (4. runde): Chelsea – Aston Villa fra Stamford Bridge. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, spansk La Liga, 4. runde: Levante – Rayo Vallecano. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Motorsport, FIM Speedway, Danmark Grand Prix. (Vsport3)

20.00: Motorsport, Nascar, Xfinity Series fra Richmond Raceway. (Vsport+)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 6. runde: Hamburger SV – Sandhausen. (Vsport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 4. runde: Athletic Bilbao – Mallorca. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, nederlandsk Eredivisie, 4. runde: AZ Alkmaar – PSV Eindhoven. (Vsport1)

22.00: Tennis, US Open (hardcourt, 57,5 mill. dollar) i New York. Finale kvinner. Få hadde sett for seg at det er tenåringene Emma Raducanu (18) fra Storbritannia og kanadiske Leylah Fernandez (19) som skal gjøre opp om tittelen. (Eurosport N)

01.00: Motorsport, Nascar. Autoparts 400 fra Richmond Raceway. (Vsport3)

SØNDAG:

07.00: Motorsport, Akropolis Rally (grus) i Lamia, Hellas (VM-runde 9 av 12): 4. og siste dag (fartsprøve 13–15) fra 07.08. Siste prøve 12.18. (Eurosport N)

09.00: Orientering, NM fra Kilebygda i Skien, stafetter for kvinner og menn. (NRK1)

11.00: Motorsport, MotoGP, Aragon Grand Prix, neste runder 13.20 og 14.00. (Vsport3)

12.00: Fotball, NM kvinner, kvartfinale: Rosenborg – Avaldsnes fra Koteng Arena. (NRK2)

12.30: Motorsport, Porsche Super cup fra Italia Grand Prix. (Eurosport 1)

13.00: Golf, Europeisk PGA-mesterskap (8 mill. dollar), europatour menn på Wentworth i Virginia Water, England. Siste spilledag med Viktor Hovland i tetkamp? (Viasat Golf)

13.00: Fotball, skotsk Premier League menn, 5. runde: Hearts – Hibernian. (Vsport2)

13.00: Friidrett, NM i Kristiansand, 3. dag. Finaler: Spyd menn 12.35, 10.000 m kvinner 12.45, høyde menn 13.00, 200 m kvinner 13.35, 200 m menn 13.45, tresteg kvinner 13.45, 800 m menn 13.55, kule menn 14.00, 800 m kvinner 14.05, 100 m hekk kvinner 14.15, 1000 m stafett kvinner 15.10 og 15.35 (to heat), 100 m stafett menn 15.20 og 15.45 (to heat). Utdeling av kongepokaler 15.25. (NRK1)

13.15: Sykling, EM landvei i Trento. Fellesstart menn elite 179,2 km. (NRK2, Eurosport 1)

13.30: Fotball, engelsk superliga kvinner, 2. runde: Chelsea – Everton. (Vsport+)

14.00: Fotball, spansk La Liga, 4. runde: Espanyol – Atlético Madrid. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn, 17. runde: Fredrikstad – Sogndal. (Eurosport N)

15.00: Motorsport, Formel 1. Italias Grand Prix i Monza, VM-runde 14 av 22. (Vsport1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 4. runde: Eintracht Frankfurt – Stuttgart. (Vsport+)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn, 4. runde: Osasuna – Valencia. (TV2 Sport Premium2)

17.00: Sjakk, Norway Chess i Stavanger, 5. runde. Magnus Carlsen mot Sergej Karjakin, Russland mens Aryan Tari møter Alireza Firouzja, Frankrike. (TV2 Sport1)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 4. runde: Bochum – Hertha Berlin. (Vsport1)

17.30: Fotball, Premier League, 4. runde: Leeds United – Liverpool. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, Eliteserien, 18. runde: Sandefjord – Vålerenga fra Sandefjord. (TV Norge), Bodø/Glimt – Odd, Haugesund – Sarpsborg, Molde – Mjøndalen, Strømsgodset – Kristiansund. (Samlesending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

18.30: Fotball, spansk La Liga, 4. runde: Cádiz – Real Sociedad. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Amerikansk fotball, NFL: Buffalo Bills – Pittsburgh Steelers. (Vsport+)

19.02: Tennis, US Open fra New York: Finale double kvinner. (Eurosport 1)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 4. runde: B. Mönchengladbach – A. Bielefeld. (Vsport1)

19.45: Fotball, engelsk superliga kvinner, 2. runde: Manch. City – Tottenham. (Vsport2)

20.00: Fotball, Eliteserien, 18. runde: Rosenborg – Tromsø fra Lerkendal. (Eurosport N)

20.30: Håndball, eliteserien kvinner, 3. runde: Tertnes – Sola. (TV2 Sport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 4. runde: Real Madrid – Celta. (TV2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, Indycar: Portland Grand Prix. (Vsport3)

22.00: Tennis, US Open, New York: Finale menn. Semifinaler natt til lørdag. (Eurosport 1)

22.07: Baseball, Major League Baseball: Oakland Athletic – Texas Rangers. (Vsport2)

22.25: Amerikansk fotball, NFL: Kansas City Chiefs – Cleveland Browns. (Vsport+)









