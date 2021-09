Vedvik før ny NFL-sesong: – Utrolig stort for meg å bare være på et NFL-lag

– Det er 32 som starter som kicker denne sesongen i NFL, og 32 som starter som punter. Så er det noen lag som har spillere i troppen som er reservert til de plassene. At jeg er en av de 64–70 spillerne er utrolig stort, i hvert fall når det hvert år er rundt 1000 spillere som kjemper om de rundt 70 plassene.

Det sier Vedvik til NTB på telefon fra Jacksonville. Derfor liker han ikke overskriftene med at «Vedvik er klar for sitt åttende NFL-lag på tre år».

– De som mener at det er veldig mye, får prøve å sparke en ball selv, sier han spøkefullt, før han blir mer seriøs:

– Det er verdens beste amerikanske fotball-liga. Bare det å ha navnet sitt signert med et lag er et privilegium. At jeg får resultater for det harde arbeidet jeg har lagt ned de siste årene, er utrolig kjekt, sier han.

Gått fort

Han har akkurat trent med sitt nye lag og bor for tiden på hotell i sentrum av Jacksonville. Det har gått fort for Vedvik de siste dagene. Bare tre dager etter signeringen hadde han sin første økt med laget. Da hadde han vært på prøvespill og danket ut to andre.

– Presset var stort, og jeg kjente på nervene, men jeg digger sånne settinger. Man skal vise hva man er god for. Jeg var klubbløs i åtte måneder og har trent to ganger om dagen for øyeblikk som dette. Det var 20–25 trenere og speidere som var der, og alle var der for oss tre.

Backup

Da han ble signert av Jaguars, var likevel beskjeden fra klubben klar: Du er signert til practice squad (treningstroppen), og er en backup til punter Logan Cooke og kicker Josh Lambo. En del av det som står i kontrakten til Vedvik er at han skal trene og leve som om han skal starte, og at han gå rett inn på laget dersom det skjer noe.

Jacksonville Jaguars åpner sesongen borte mot Houston Texans 12. september.

– Men dersom det ikke skjer noe ekstraordinært med de to (Cooke og Lambo), blir jeg værende i treningstroppen. Det som er positivt, er at jeg kan gjøre oppgavene til både en punter og en kicker. Det er ikke så mange som kan gjøre begge deler.

Én kamp tidligere

Vedvik tidligere vært innom Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers og Washington Football Team.

Nordmannen har bare spilt én kamp i den amerikanske fotballigaen. Det var for New York Jets i 2019 mot Buffalo Bills. Da misset han både et ekstrapoengspark og et trepoengspark i kampen som Jets tapte 16–17. Dagen etter var han ferdig i sin tredje NFL-klubb på en drøy måned.

– Jeg gjorde ikke jobben min i den kampen. Jeg var veldig skuffet og fikk beskjed dagen etter om at jeg var ferdig. Jeg forventet at jeg kom til å få sparken. Men mest av alt var jeg skuffet over meg selv, for jeg stiller veldig høye forventninger til meg selv.

Målet for sesongen er krystallklart:

– Målet er 100 prosent å få spilletid denne sesongen. Det hadde vært kjekt å få høre av trenerne at «Kåre, you’re up». Det kan skje, selv om jeg ikke starter første kamp med mindre noe skjer med kickeren eller punteren vår. Jeg holder meg klar dag for dag og håper å få spilt.

Fakta

Dette er den amerikanske fotballspilleren Kåre Vedvik:

* Navn: Kåre Vedvik

* Alder: 27 (født 16. mars 1994)

* Fra: Stavanger

* Spiller i: National Football League (NFL)

* Antall kamper i NFL: 1. Det var for New York Jets mot Buffalo Bills. Vedvik bommet både på et ekstrapoengsforsøk og et trepoengsforsøk i kampen som Jets tapte 16-17.

* Klubb: Jacksonville Jaguars

* Tidligere klubber: Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Carolina Panthers og Washington Football Team.

* Aktuell: Har signert for Jacksonville Jaguars, som åpner mot Houston Texans søndag.