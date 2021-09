Partene møttes første gang torsdag. Fredag var det på'n igjen. Det skriver landets største avis Hürriyet. Günes er under knallhardt press etter svake resultater i flere måneder. 1-6-tapet for Nederland tirsdag gjorde at kritikken mot ham skjøt ny fart. Ledelsen i fotballforbundet skal ønske en ny trener for å få orden på laget før nøkkelkampen hjemme mot Norge 8. oktober.

Günes går for å være en hard forhandler. Han sitter med en kontrakt som skal være verdt 17 millioner kroner før den løper ut. TFF jobber for å slippe unna med et langt lavere beløp dersom Günes får sparken.

Hürriyet skriver også at Joachim Löw, Fatih Terim og Okan Buruk er tre alternativer TFF vurderer om Günes ikke får fortsette.

Nederland leder VM-kvalifiseringen på bedre målforskjell enn Norge. Tyrkia ligger to poeng bak. Gruppevinneren får VM-plass, mens toeren skal inn i et omspill neste år.