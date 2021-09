Tobias Foss mister sykkel-VM

Det bekrefter sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund overfor NTB.

Foss pådro seg både ribbeinsbrudd og et dypt kutt i haken. Det skjedde i en velt i et endagsritt i Frankrike nylig. Vingrom-rytteren skled i en sving etter at det hadde havnet korn på veien.

Sykkel-VM går i Belgia. Tempoen avvikles 19. september, mens fellesstarten avslutter mesterskapet med målgang i Leuven en uke senere.

Foss ble i sommer norgesmester i begge øvelsene. Han sykler til daglig for profflaget Jumbo-Visma, og i mai tråkket 24-åringen inn til en råsterk niendeplass i Giro d’Italia sammenlagt.