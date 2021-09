Grøvdal med sterkt sololøp i NM: – Prøvde å sette lista for kongepokalen

Det gjorde hun bare to dager etter at hun ble nummer åtte i Diamond League-finalen i Zürich med 14.59,91 og en uke etter at hun satte personlig rekord i Brussel med 14.43,26. Tiden var et tidlig bud i kampen om kongepokalen.

– Det er gøy å springe NM og gi alt for å prøve å sette lista for kongepokalen, sa Grøvdal til NTB etter løpet.

– Jeg føler jeg har lagt inne en god søknad, men andre skal konkurrere her.

Truet norgesrekorden

Grøvdal løp som ventet rett fra konkurrentene og gjorde hele løpet alene i front. Innledningsvis hadde hun et tempo som satte Ingrid Kristiansens norske rekord på 14.37,33 i fare, men hun maktet ikke å holde det tempoet hele veien.

Grøvdal måtte ut i banene da hun før halvløpt distanse begynte å ta igjen konkurrentene med en runde. Før klokka ringte hadde hun tatt igjen samtlige andre i feltet med minst en runde.

– Det var tredje 5000 meter på sju dager, men jeg følte meg bra, og det stemte bra i dag. Jeg føler det stemte mye bedre enn i Brussel da jeg persert. Da var det mot de beste, og det ble litt for tøff start, sa Grøvdal.

Mer å gå på

– I et ideelt løp, med en litt roligere start og mot jevngode, har jeg litt å gå på.

Norgesrekorden?

– Jeg vil jo aldri snakke om den, men selvfølgelig har jeg det som et mål. Men den får komme når den kommer, sa Grøvdal.

Hun har jevnt over levert en sterk sesong, men fikk det ikke til å stemme da det gjaldt som mest i OL i Tokyo. Etter OL har hun derimot virkelig fått det til.

Det håper hun det også skal gjøre i Berlin på søndag. Da løper hun 1500 meter, en øvelse hun satte personlig rekord på i Stockholm i juli.

– Jeg har bare løpt øvelsen en gang i år og håper jeg kan pynte på persen i Berlin. Håper ikke dette løpet sitter i for mye, sa Grøvdal.

Ida Meli Narbuvoll tok NM-sølvet på 15.54,52, mens Vienna Søyland Dahle sikret bronsen på 16.04,48.

NM friidrett i Kristiansand fredag, 1. dag, finaler:

Menn, 100 m (+0,1 m/s):

1) Even Meinseth, Gular 10,43, 2) Jonathan Quarcoo, Orion 10,47, 3) Salum Kashafali, Norna-Salhus 10,49, 4) Mathias Hove Johansen, Skjalg 10,65, 5) Per Tinius Fremstad-Waldron, BUL 10,75, 6) Sondre Lindaas Gjesdal, Gular 10,95.

400 m:

1) Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven 45,94, 2) Fredrik Gerhardsen Øvereng, Overhalla 47,28, 3) Bastian Einan Aurstad, Steinkjer 47,17, 4) Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø 48,12, 5) Andreas Grimerud, Moelven 48,17, 6) Thomas Strønstad-Løseth, Gneist 48,31.

5000 m:

1) Narve Gilje Nordås, Sandnes 13.55,86, 2) Zerei Kbrom Mezngi, Spirit 13.58,47, 3) Sigurd Ruud Skjeseth, Ullensaker/Kisa 14.01,80, 4) Bjørnar Sandnes Lillefosse, Gular 14.02,85, 5) Marius Øyre Vedvik, Gular 14.04,38, 6) Awet Nftalem Kibrab, Ullensaker/Kisa 14.05,85.

110 m hekk (-1,9 m/s):

1) Vladimir Vukicevic, Vidar 13,93, 2) Joachim Sandberg, Tjalve 14,94, 3) Herman Ellingsen, Gneist 15,05, 4) Gjert Høie Sjursen, Gneist 15,09.

Lengde:

1) Ingar Bratseth-Kiplesund, Vidar 7,73, 2) Aanund Olavson Tveitå, Otra 7,52, 3) Abraham Sandvin Vogelsang, Tjalve 7,23, 4) Gjert Høie Sjursen, Gneist 6,98, 5) Markus Rooth, Tjalve 6,91, 6) Sebastian Berntsen, Tønsberg 6,85.

Lengde para:

1) Vegard Dragsund Sverd, Norna-Salhus 6,35, 2) Nikkolaj Gulbrandsen, Kristiansand 4,81.

Diskos:

1) Ola Stunes Isene, Sturla 61,57, 2) Eivind Henriksen, Tjalve 53,41, 3) Fabian Weinberg, Kristiansand 50,81, 4) Steffen Melheim, Olden 50,24, 5) Erik Johannes Rosvold, Tjalve 49,30, 6) Thor Olav Rosvold, Tjalve 48,16.

5000 m kappgang:

1) Magnus Græsli, Leinstrand 23.23,39, 2) Andreas Døske, Haugesund 24.58,38.

Kvinner, 100 m (-0,1 m/s):

1) Ingvild Meinseth, Tyrving 12,00, 2) Marte Pettersen, Trondheim 12,02, 3) Christine Bjelland Jensen, Norna-Salhus 12,02, 4) Maren Bakke, Amundsen, Moelven 12,06, 5) Hanne Berit Irgens, Sandnes 12,14, 6) Vilde Humstad Aasmo, Tjalve 12,21.

400 m:

1) Amalie Iuel, Tjalve 52,67, 2) Linn Oppegaard, Moss 52,84, 3) Line Kloster, Vidar 53,41, 4) Kaitesi Auma Ertzgaard, Tjalve 54,33, 5) Lakeri Ertzgaard, Tjalve 54,36, 6) Sigrid Amlie, Moelven 55,54.

5000 m:

1) Karoline Bjerkeli Grøvdal, Tjalve 14.47,95, 2) Ida Meli Narbuvoll, Ren-Eng 15.54,42, 3) Vienna Søyland Dahle, Skjalg 16.04,48, 4) Sigrid Jervell Våg, Tjalve 16.04,89, 5) Mathilde Theisen, OSI 16.08,04, 6) Ine Bakken, Gular 16.14,48.

Høyde:

1) Caroline Sophie Røhm Fleischer, Trondheim 1,74, 2) Madelen Haaheim Sveinungsen, Sørild og Hedvig Kallåk, Tyrving 1,71, 4) Telma Eid, Søndre Land 1,71, 5) Thea Leirfall Bremset, Stjørdal 1,71.

Stav:

1) Lene Onshus Retzius, BUL 4,25, 2) Kitty Friele Faye, Fana 4,00, 3) Agnes Elisabeth Morud, Ranheim 3,50, 4) Mathilde Handeland, Fana 3,30, 5) Sarah Saunes Moldskred, Dimna 3,30, 6) Nora Eikeng, Urædd 3,20.

Slegge:

1) Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg 65,28, 2) Oda Marie Myklebust, Bergen Turn 55,66, 3) Solveig Fredriksen, Fana 54,75, 4) Ruth-Margrethe Austad Nilsen, Modum 52,34, 5) Tiril Lappegård, Nittedal 51,04, 6) Mari Hytten Skyvang, Tønsberg 49,17.

Kule:

1) Hanna Emilie Hjeltnes, Ullensaker/Kisa 13,46, 2) Mariell Hetlesæter Morken, Voss 13,10, 3) Emelia Tveitå, Otra 12,30, 4) Ellevine Svensen Skare, Ski 11,47, 5) Hanna Haugsvær, Haugesund 11,32, 6) Marit Jørgenrud, Spydeberg 11,22.

3000 m kappgang:

1) Siri Gamst Glittenberg, Laksevåg 13.41,76, 2) Maren Karlsen Bekkestad, Sturla 13.45,26, 3) Fride Møller Flatin, Dimna 14.15,32, 4) Malin Opdahl, Beitstad 15.31,39, 5) Amanda Totland Osa, Laksevåg 16.30,80.