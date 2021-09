Uefa-presidenten truer med boikott om VM blir arrangert annethvert år

– Vi (Uefa) kan beslutte at vi ikke skal delta. Så vidt jeg vet er søramerikanerne på samme side som oss. Så lykke til med et slikt VM. Jeg tror det aldri vil skje fordi det går så mye imot fotballens grunnleggende prinsipper, sier Ceferin i et intervju med britiske The Times.

Fotball-VM for menn har til nå vært arrangert hvert fjerde år siden 1930 med unntak av 1942 og 1946. For kvinner har det vært VM hvert fjerde år siden 1991.

Det er ikke første gang Ceferin går ut mot planene. Han har tidligere advart mot planene i et brev til foreningen for europeiske fotballsupportere, der han kalte planene «en PR-kampanje fra Fifas side».

Ceferin mener forslaget ikke minst vil slå dårlig ut for kvinnefotballen, der for eksempel EM for kvinner kan komme til å kollidere med VM for menn. Han frykter at det vil føre til mindre oppmerksomhet rundt kvinnefotballen.

Fifa-presentasjon

Fifas Arsène Wenger har snakket varmt om en mulig endring flere ganger. Nå får han støtte av blant andre Brasil-legenden Ronaldo og danskenes keeperhelt Peter Schmeichel, som begge deltok da Fifa presenterte de detaljerte planene for endringen i strukturen av landslagsfotballen i Qatar torsdag.

Ronaldo omtalte planene som «helt fantastiske», mens Schmeichel hevdet at «ingen er uenig» i den foreslåtte strukturen.

Også Jürgen Klinsmann, Roberto Carlos og Didier Drogba deltok på presentasjonen.

Ligaforening reagerer

Torsdag har også ligaforeningen European Leagues, der norsk eliteserie og 1. divisjon er medlem gjennom Norsk Toppfotball, gått hardt ut mot planene om VM annethvert år.

– Ligaene har enstemmig motsatt seg alle forslag om å arrangere fotball-VM annethvert år, heter det i en uttalelse.

– Ligaene skal jobbe sammen med andre interessenter for å hindre fotballens styrende organisasjoner i å ta ensidige beslutninger som kan skade innenlandske ligaer, som er grunnsteinen i vår industri og viktig for klubber, spillere og fans i Europa og resten av verden, skriver de.