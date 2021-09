Hovland foran ny turnering: – Har høye forventninger til denne uka

Hovland stiller til start som kanskje den største favoritter i turneringen som går i London fra torsdag til søndag.

– Det er et sterkt felt og en bane som mange av spillerne har mye erfaring med. Banen er mye hardere nå enn for to år siden. Misser man greenene blir det tøft. Det blir en god utfordring for meg, sier Hovland til NTB.

Han slår ut 13.40 i gruppe med Tyrrell Hatton og Ryder Cup-kaptein Padraig Harrington.

– Alle slagene blir viktige. Jeg tror mye av nøkkelen blir å ligge i fairway, spesielt på par-fem hullene. Da har jeg korte jernslag på andreslagene. Hvis man gjør birdies på de fleste par-fem hullene er mye gjort, sier den norske golfkometen.

– Alt i alt veldig bra

Han kommer rett fra en heseblesende avslutning på PGA-toursesongen. Det ble en meget solid 5.-plass i FedEx-cupen etter en gnistrende avslutning av Tour Championship-turneringen på East Lake Golf Club i Atlanta.

– Det var kult å avslutte East Lake på den måten. Jeg slett litt med driveren og hadde et par dårlige driver på par-fem hullene den helgen, men alt i alt var det veldig bra.

Like etter satte han seg på et chartret fly til London.

– På flyet var det de fra East Lake og de fra Korn Ferry-touren som skulle spille i London. Vi var vel 25 stykker på det flyet. Vi landet i London mandag, og siden det bare er fem timers tidsforskjell, føles det ikke så ekstremt.

Nummer elleve

Hovland spilte den samme turneringen i London for to år siden. Da endte han på delt 11.-plass, ti slag under par. Opp til vinneren Danny Willett var det ti slag, mens Jon Rahm på 2.-plass endte 17 slag under par.

– Jeg har forbedret meg mye som golfspiller siden jeg var her sist og har høye forventninger til denne uka.

– Hva har du forbedret mest?

– Det er nok chippingen som har blitt mest forbedret. Det som er det kule med golfen er at på så høyt nivå finnes det ikke noe skippertak. Så føler jeg likevel at jeg nesten har gjort skippertak på hver eneste del av spillet, og det viser all statistikk, sier han og utdyper:

– Rundt green er jeg mye, mye bedre. Jernspillet har blitt bedre, selv om det den siste tiden ikke vært helt der jeg vil det skal være. Jeg føler meg veldig mye mer selvsikker med jernene nå, og jeg slår lengre med driveren. Jeg slår ikke alltid rett med driveren, men også det har blitt bedre. Det er kult å se at jeg har tatt så store steg.

Full av lovord

En av Hovlands hovedutfordrere denne helgen blir irske Shane Lowry. Han var full av lovord på spørsmål om Hovland.

– Jeg har snakket noe med Viktor. Han har vært utrolig god de siste årene. Han er en av de beste spillerne i verden og vil være det over en mange år. Han har ingen svakheter. Det er ikke stort mer å si, sier Lowry.

Han er nummer 40 på verdensrankingen og står med åtte seirer – to på PGA-touren og seks på europatouren.

– Viktor er en av Europas beste golfere og en av de beste i verden. Han kommer til å spille en stor rolle for Europas Ryder Cup-lag.

– Har du han som en av favorittene?

– Jeg vet ikke, jeg fokuserer bare på meg selv. Jeg håper jeg har en mulighet til å vinne. De andre bryr jeg meg ikke særlig mye om, sier Lowry.

