Borch deltar ikke i NM: – Mentalt utladet

Borch tok et sterkt OL-sølv i singlesculler i roing i slutten av juli og føler ro-NM derfor kommer for tidlig.

– Det kostet mer enn jeg trodde å mobilisere til OL, ettersom det ble utsatt ett år. Det siste året har kostet veldig mye av det mentale overskuddet. Jeg er en person som gjør det ordentlig hvis jeg først gjør det, og det hadde jeg ikke klart inn mot NM, sier Borch til NTB.

Dermed stiller ikke tittelforsvareren i singlesculler på startstreken i helgen. Borch vant også dobbeltsculler med Olaf Tufte under NM i fjor.

– Etter at OL ble ferdig, hadde jeg ingen intensjoner om å sette i gang med treningsarbeidet igjen. NM kommer for tidlig. Jeg er redd jeg da hadde brent stearinlyset i begge ender, sier han.

Han forteller samtidig at han bestemte seg for å ikke delta i NM for to uker siden.

– Jeg har gått på en smell mentalt tidligere med overskudd. Jeg står inne for avgjørelsen om å ikke delta, det er ikke noe å lure på.

På spørsmål om hva han har gjort etter OL, svarer Borch:

– Kalenderen min har vært helt rensket. Jeg tror jeg har trent, eller kanskje si vært i aktivitet, fire ganger etter OL-finalen. Jeg har rett og slett gjort svært lite. Jeg har ordnet litt i leiligheten jeg har kjøpt i Oslo og ellers hatt ferie, sier han til Gjengangeren.





Det neste på programmet for roeren sin del nå er VM i kystroing i starten av oktober.

– Det ser veldig gøy ut. Det er et litt annerledes format og litt lavterskelopplegg. Jeg drar dit for å ha det gøy. Men når det står på, så er det seriøst. Jeg gir bånn pinne når jeg først setter i gang. Jeg er jo «idiot i hodet», sier han og ler.