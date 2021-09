Onsdagens TV-sport, time for time

11.03: Motorsport, motocross. Niende VM-runde fra Afyon, Tyrkia. Første løp MX2-klassen, første løp MXGP-klassen 12.05. (Eurosport N)

14.00: Sykling, etapperittet Tour of Britain på UCIs europatour, 4. etappe (210 km – kupert): Aberaeron – Great Orme, Llandudno. Dan Erik Hansen har brutt løpet. Tim Edvard Pettersen (Global 6) er eneste gjenværende norske rytter. Britiske Ineos vant gårsdagens lagtempo i Wales, det førte til at Ethan Hayter overtok ledertrøya. Hayter tok OL-sølv i banesykling i Tokyo og vant også Tour of Norway sammenlagt i august. (Eurosport N)

14.30: Sykling, EM landevei fra Trento, Italia. Stafett temporitt (22,4 km), blandet lag. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, Norway Chess, 2. runde. Med Magnus Carlsen og Aryan Tari som norske deltakere. I dagens andre runde spiller de mot hverandre. (TV 2 Sport 2)

17.30: Friidrett, Weltklasse, Diamond League-finale i Zürich, Sveits, 1. dag: Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 5000 m kvinner kl. 17.35. Andre øvelser: Kule kvinner 16.55, kule menn 16.55, høyde kvinner 17.50, lengde menn 18.00, lengde kvinner 18.00, 5000 m menn 19.10. Jakob Ingebrigtsen har trukket seg fra 5000 m, han løper kun 1500 m torsdag. (NRK 2)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering Europa, gruppe J: Armenia – Liechtenstein fra Jerevan. Armenia gikk på sitt første tap da de ble utklasset 6–0 av Tyskland søndag. Liechtenstein har fem tap og null poeng. (TV 2 Sport 1)

18.00: Tennis, US Open (hardcourt, 57,5 mill. dollar) i New York. Årets fjerde og siste Grand Slam-turnering. Kvartfinale kvinner: Emma Raducanu, Storbritannia – Belinda Bencic, Sveits. (Eurosport N)

18.30: Fotball, privatlandskamp menn: Bulgaria – Georgia fra Sofia. (TV 2 Sport Premium)

19.05: Håndball, tysk Bundesliga menn, 1. runde: THW Kiel – HBW Balingen-Weilstetten fra Wunderino Arena. Sander Sagosen, Harald Reinkind og Kiel knep forrige ligatittel fra Flensburg med minste mulige margin i slutten av juni. Her dras den nye seriesesongen i gang etter at Kiel også slo Lemgo i den tyske supercupfinalen i helgen. (Vsport 1)

20.00: Tennis, US Open i New York. Kvartfinale menn: Alexander Zverev, Tyskland – Lloyd Harris, Sør-Afrika. (Eurosport N)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, gruppe B: Hellas – Sverige fra Olympiastadion i Aten (TV 2 Sport 1). Gruppe J: Island – Tyskland fra Laugardalsvöllur i Reykjavik (TV Sport Premium 2). Gruppe I: Polen – England fra PGE Narodowy i Warszawa. Polen har en elendig statistikk mot England, de har bare vunnet én eneste av sine 20 kamper mot dem. Dette kan likevel bli Englands tøffeste test i kvaliken hittil. Polen er gruppetoer, har bare tapt bortekampen mot England og jakter sitt fjerde sluttspill på ni forsøk. Trolig blir Englands knallsterke forsvar under ledelse av Harry Maguire det største hinderet. I denne kvalifiseringen har «Three Lions» sluppet inn ett mål hittil og i 12 av de siste 15 landskampene har de ikke fått baklengs. (TV 2 Sport Premium)

21.10: Baseball, USAs Major League: Colorado Rockies – San Francisco Giants fra Coors Field i Denver. (Vsport +)

23.00: Tennis, US Open i New York, kvartfinaler. Sendingene pågår utover natten til ca kl. 06.00 torsdag morgen. Om lag klokka 03.00 møtes Karolina Pliskova, Tsjekkia og Maria Sakkari, Hellas i siste kvartfinale for kvinner, mens nattens siste kamp er kvartfinalen for menn mellom serber og verdensener Novak Djokovic og italienske Matteo Berrettini. (Eurosport N)

04.05: Fotball, Concacafs VM-kvalifisering, 3. finalerunde: Honduras – USA fra San Pedro Sula. (Vsport 1)