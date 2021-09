Hovland på startstreken før europatourturnering i London: – Ser ikke mange større favoritter

Hovland er bare en av to – sammen med Billy Horschel – som spilte Tour Championship sist helg i Atlanta og som nå står på startstreken i London. Det har en naturlig årsak, sier tidligere spiller og nåværende ekspert Marius Thorp.

– Han må oppfylle krav for å være kvalifisert til å spille Ryder Cup. Planen har nok hele tiden vært å spille denne. Han hadde nok fått spille Ryder Cup uansett, men man må oppfylle krav om antall turneringer på europatouren for å være kvalifisert. Da velger han heller å spille denne kontra en sent i oktober, etter Ryder Cup, når han heller vil være i USA, sier Thorp.

For Horschels del, som ble nummer ni i FedEx-cupen etter fire gode runder på East Lake sist helg, handler det mer om å flyte på den gode formen og vise seg fram for Steve Stricker, Ryder Cup-kapteinen til USA.

– Billy er i nærheten av å få et wildcard. Han er en god matchspiller, så han drar til London for å vise Stricker at han er i god form og fortjener en plass på Ryder Cup-laget til USA.

Favoritt

– Det er en bra bane med mange gode spillere som er med, sier Thorp om helgens turnering.

Oddssiden Sporting Life har Hovland som favoritt. Det har også sider som Bet365 og Unibet.

– Hovland er en soleklar favoritt etter det han viste på East Lake sist uke, samt at han vant da han spilte på europatouren sist i juni og ble nummer elleve på denne banen for to år siden. Og det faktum at han rett og slett er utrolig god, skriver Sporting Life.

Thorp istemmer.

– Jeg ser ikke mange andre som noen særlige større favoritter enn Viktor. Han er inne i en fin bølge, ble nummer fem i FedEx-cupen, og han klarer seg fint med å reise gjennom tidssoner. Han må ha en god uke på green for at han skal vinne. Han er ikke en soleklar favoritt for min del, men at han er en av mine to-tre kandidater til å vinne, det vil jeg si. Jeg klarer ikke finne tre spillere jeg ville valgt foran Viktor nå.

Andre store kanoner på startstreken er Tyrrell Hatton (17 på verdensrankingen), Matthew Fitzpatrick (26), Billy Horschel (28), Lee Westwood (33), Tommy Fleetwood (37), Adam Scott (39), Shane Lowry (40), Christiaan Bezuidenhout (44), Justin Rose (45), Garrick Higgo (47) og Ian Poulter (48).

– Fleetwood er i god form og vant nesten sist europatourturnering (2.-plass). Poulter har spilt bra den siste tiden, men har også litt å bevise. Lowry er god og kan gjøre det bra. Det er flere engelskmenn som kan gjør det bra der. Hatton vant sist. Og Horschel er i god form.

Imponert

Thorp er mektig imponert over det Hovland har vist den siste tiden.

– Han har vært en av verdens beste det siste året. Det er få som har spilt bedre. Jon Rahm er suverent best. Patrick Cantlay avsluttet helt utrolig, men ikke spilt så bra ellers. Collin Morikawa var veldig god fram til FedEx-cupen. Justin Thomas er alltid der oppe. Jordan Spieth har hatt mange topplasseringer. Også er det Xander Schauffele, som alltid er der oppe. Og Viktor, sier han og avslutter:

– Viktor har hatt flere topplasseringer den siste tiden og er oftere med i større turneringer og kjemper om seirer. Det neste steget er å komme seg ett steg nærmere Major-seirer. Jeg er veldig imponert over at han klarer å følge opp en så bra debutsesong i 2019/2020 med en enda bedre 2020/21-sesong. Han har blitt enda bedre på alle deler av spillet. Og han toppet det med den siste uka og den siste runden av Tour Championship.

Hovland slår ut klokken 13.40 torsdag og går i gruppe med Hatton og Padraig Harrington, som er Ryder Cup-kaptein for det europeiske laget.

