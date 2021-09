Britisk minister blandet sammen svarte idrettsstjerner

Utdanningsminister Gavin Williamson får krass kritikk for blunderen, og ifølge nyhetsbyrået AP spekuleres det om han vil få sparken av statsminister Boris Johnson snart.

Williamson var allerede under press på grunn av håndteringen av pandemien i de britiske skolene. Han sier onsdag at han rett og slett tabbet seg ut da han forvekslet de to svarte idrettsheltene.

Ministeren sa han hadde fått råd fra Marcus Rashford, Manchester United-spilleren som har vært svært engasjert i utdanningspolitikken. Rådgiverne hans måtte minne ham på at det var rugbystjernen Maro Itoje han hadde snakket med.

Kritikere påpeker at bortsett fra engasjementet de har vist, er det få likhetstrekk mellom Rashford og Itoje med unntak av hudfargen.

Både Rashford og Itoje har kommentert hendelsen som en humoristisk tabbe i sosiale medier. Labour-politiker David Lammy kaller utdanningsministeren ignorant og uvitende.