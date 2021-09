18-åring klar for semifinale i US Open

18-åringen måtte gjennom kvalifisering for å komme inn i Grand Slam-turneringen, og er nå bare en kamp unna finalen.

I oppgjøret mot sveitseren Bencic, seedet som nummer elleve, vant Raducanu i strake sett. Førstesettet vant hun 6-3 før hun avgjorde med 6-4 i det neste.

Raducanu var rangert som nummer 150 i verden før US Open. Nå har hun spilt seg helt opp i verdenstoppen.

Det har kun skjedd tre ganger tidligere at en kvalifikasjonsspiller har kommet seg til semifinalen i en Grand Slam-turnering for kvinner. Det er første gang det skjer i US Open.

Onsdag virket 18-åringen nervøs i åpningen, og hun ga fra seg første serveparti og havnet under 1-3. Så viste Raducanu mental styrke da hun hevet seg og var suveren i resten av settet.

Briten vant de fem neste gamene og kunne serve settet hjem til 6-3.

I andre sett brøt hun Bencics serve til ledelse 3-2. Raducanu kunne dermed serve hjem seieren til 6-4.

18-åringen er blitt av de største kometene i tennissporten. Hun var rangert som nummer 338 før Wimbledon, der hun imponerte ved å ta seg til fjerde runde.

Med prestasjonen i US Open er det klart at eventyret fortsetter. I semifinalen venter en duell mellom enten fjerdeseedede Karolína Plísková eller greske Maria Sakkari, seedet som nummer 17.