Tirsdagens TV-sport, time for time

14.00: Sykling, etapperittet Tour of Britain på UCIs europatour, 3. etappe (18.2 km – flat): Individuell tempoetappe i Camarthenshire, Wales. Dan Erik Hansen og Tim Edvard Pettersen (begge Global 6) er norske deltagere i et felt med mange sterke ryttere. Amerikaneren Robin Carpenter (Rally) vant gårsdagens etappe og overtok ledertrøya. (Eurosport 1)

17.00: Sjakk, Norway Chess 2021 fra Stavanger, 1. runde. Seks spillere i verdensklasse møtes og spiller dobbel serie, blant dem norske Magnus Carlsen og Aryan Tari. Denne niende utgaven av turneringen skulle ha vært spilt i mai, men ble covid-utsatt. Carlsen møter stjerneskuddet Alireza Firouzja (18) i første runde, mens Tari spiller mot ungarske Richard Rapport. (TV 2 Sport 2)

18.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 2. runde gruppe H: Republikken Kongo – Senegal fra Brazzaville. (Vsport 2)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering Europa, gruppe A: Aserbajdsjan – Portugal fra Baku. (TV 2 Sport 1)

18.00: Tennis, US Open (hardcourt, 57,5 mill. dollar) i New York. Årets fjerde og siste Grand Slam-turnering. Kvartfinale menn. Daniil Medvedev, Russland møter hollenderen Botic van de Zandschulp. (Eurosport N)

20.00: Tennis, US Open i New York. Kvartfinaler. (Eurosport N)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, gruppe G: Norge – Gibraltar fra Ullevaal Stadion. Hvis Norge programmessig slår miniputten Gibraltar og Nederland og Tyrkia spiller uavgjort i Amsterdam, overtar Norge ledelsen i gruppa. Landslagssjef Ståle Solbakken vil gjerne ha tre, fire scoringer også. Det pynter på målforskjellen. Den teller først ved poenglikhet mellom to nasjoner til slutt. Uansett blir bortekampene mot Tyrkia og Nederland senere i høst helt avgjørende. (TV 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, gruppe D: Frankrike – Finland fra Groupama Academy Stadion i Décines-Charpieu. Frankrike har ennå ikke tapt og leder gruppa, men med ni poeng på fem kamper har de fått sin svakeste start på en VM-kvalik siden 2006. Finland har heller ikke tapt, men har bare spilt tre kamper: Én seier og to uavgjorte. Norwich-spiss Teemu Pukki har gjort tre av finnenes fire mål i kvalifiseringen så langt. (TV 2 Sport 1). Gruppe F: Danmark – Israel fra Parken i København. Selv om det bare ble 1–0-seier på Færøyene sist, durer Danmark videre i kvalifiseringen: Full poengpott og 17–0 i målforskjell. Israel slo Østerrike 5–2 lørdag og holder annenplassen. (TV 2 Sport Premium). Gruppe G: Nederland – Tyrkia fra Johan Cruijff Arena i Amsterdam. Gruppeleder Tyrkia møter toer Nederland i en svært viktig kamp – også for Norge, som ligger à poeng med Nederland før kveldens kamper. Vi tar gjerne uavgjort her. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 2. runde gruppe A: Burkina Faso – Algerie fra Marrakech, Marokko. (TV 2 Sport 2)

23.00: Tennis, US Open i New York. Kvartfinaler, menn og kvinner. Sendingene pågår utover natten til ca. kl. 06.00 onsdag morgen. (Eurosport N)