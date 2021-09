Med 5-1 (3-1) over Gibraltar gjorde Norge som man kunne forvente mot et av Europas aller svakeste landslag.

Tyrkia ble helt utspilt av Nederland og tapte 1-6 borte. Det gjør at Norge med seier over tyrkerne i Istanbul 8. oktober vil ta et svært langt steg mot en plass blant de to beste i puljen.

Ved poenglikhet teller målforskjellen først. Resultatene tirsdag var på den måten også gunstige for Norge. Men det norske sjansesløseriet i andreomgangen mot Gibraltar, kan bli kostbart.

Gruppevinneren får plass i VM. Toeren skal gjennom en omspillsfase neste år. I den vil tre puljevinnere (etter semifinale og finale i hver gruppe) avansere til VM.

Norges gjenstående kamper i kvalifiseringen:

8. oktober: Tyrkia (i Istanbul)

10. oktober: Montenegro (i Oslo)

13. november: Latvia (i Oslo)

16. november: Nederland (i Rotterdam).