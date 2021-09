Mandagens TV-sport, time for time

14.00: Sykling, etapperittet Tour of Britain på UCIs europatour, 2. etappe (184 km – kupert): Sherford – Exeter. Rittet startet helt sør i Cornwall i går, skal innom Wales og Nord-England før det ender opp i skotske Aberdeen. Vår dobbelte norgesmester Tobias Foss (Jumbo-Visma) skulle kjørt her, men har pådratt seg en skade i en velt og må stå over. Da ble Dan Erik Hansen og Tim Edvard Pettersen (begge Global 6) eneste nordmenn i et felt som teller mange store navn. Blant dem OL-sølvvinner Wout van Aert, som vant gårsdagens åpningsetappe, Julian Alaphillippe og Mark Cavendish. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 2. runde gruppe J: Benin – DR Kongo fra Cotonou. (Vsport 2)

17.00: Tennis, US Open (hardcourt, 57,5 mill. dollar) i New York. Årets fjerde og siste Grand Slam-turnering. Åttende dag med 4. runde, åttedelsfinaler for kvinner og menn. Tometersmannen Reilly Opelka, USA møter sørafrikanske Lloyd Harris i første singelkamp for menn. (Eurosport N)

18.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 2. runde gruppe G: Sør-Afrika – Ghana fra Johannesburg. (Vsport 2)

19.00: Tennis, US Open i New York. Årets fjerde og siste Grand Slam, åttedelsfinaler. Aktuell kamp er Alexander Zverev, Tyskland mot italieneren Jannik Sinner. (Eurosport N)

19.10: Baseball, USAs Major League: Boston Red Sox – Tampa Bay Rays fra Fenway Park. (Vsport +)

19.15: Håndball, Eliteserien kvinner, 2. runde: Storhamar – Tertnes fra Boligpartner Arena i Hamar. (TV 2 Sport 2)

19.45: E-sport, Telialigaen: Foxed Gaming Power – Oilers Esport. (TV 2 Sport 1)

21.00: Tennis, US Open i New York. Årets fjerde og siste Grand Slam, åttedelsfinaler. Oscar Otte, Tyskland møter sjetteseedede Matteo Berrettini, Italia. (Eurosport N)

21.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, 2. runde gruppe D: Elfenbenskysten – Kamerun fra Abidjan. (Vsport 2)

21.00: Fotball, engelsk League One, 6. runde: Bolton Wanderers – Burton Albion fra University of Bolton Stadium. (Vsport 1)

22.10: Baseball, USAs Major League: Colorado Rockies – San Francisco Giants fra Coors Field i Denver. (Vsport +)

23.00: Tennis, US Open, 4. runde (åttedelsfinaler). Sendingene fortsetter gjennom natten til kl. 05.15. Blant nattens kamper er verdensener Novak Djokovic, Serbia mot den amerikanske wild card-spilleren Jenson Brooksby. Kampen starter ca. kl. 01.00. (Eurosport N)