Søndagens TV-sport, time for time

10.00: Padel, fra verdenstouren i den ferske hallidretten. (Vsport 2)

10.00: Hopp, Sommer Grand Prix menn (HS140) fra Tsjutsjinsk, Kasakhstan. (Vsport +)

10.15: Motorsport, asfaltracing. Kvalifisering DTM for touringbiler fra Red Bull Ring. Nye sendinger: Andre race 13.15, Trophy Race 2 15.00. (Vsport 3)

10.45: Motorsport, formel 3. Tredje race i Nederlands Grand Prix på Zandvoort, med Dennis Hauger. Ny sending: Race Porsche Supercup 12.00. (Vsport 1)

12.00: Sykling, etapperittet Ceratizit Challenge by La Vuelta på UCIs verdenstour for kvinner, siste etappe (107,4 km – kupert): As Pontes – Santiago de Compostela. Norske ryttere er Ingvild Gåskjenn, Ane Iversen og Amalie Lutro (Team Coop), Vita Heine (Massi) og Stine Borgli (FDJ). (TV 2 Sport 2)

12.23: Motorsport, roadracing. VM superbike, andre løp supersport. Ny sending: Andre løp Superbike fra 13.53. (Eurosport N)

13.00: Paralympics 2020: Avslutningssremoni fra Tokyo. (NRK 1)

13.00: Golf, Open d’Italia på europatouren for menn. Siste dag fra Roma, ingen norske. (Vsport Golf)

13.30: Fotball, engelsk Super League kvinner, 1. runde: Arsenal – Chelsea fra Meadow Park London. Tittelforsvarer Chelsea med Guro Reiten og Maren Mjelde på laget får en tøff start på den nye sesongen med dette London-oppgjøret. Chelsea vant superligaen med to poengs margin til hardtsatsende Manchester City i vår. London-klubben gikk også helt til finalen i Champions League, der det ble tap for Caroline Graham Hansen og FC Barcelona. (Vsport +)

13.55: Ryttersport, EM i sprangridning fra Riesenbeck, Tyskland. Individuell finale, første del. (NRK 2)

15.00: Motorsport, formel 1. Nederlands Grand Prix på Zandvoort. (Vsport 1)

15.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe E: Hviterussland – Wales fra Kazan, Russland. (TV 2 Sport Premium)

15.00: Fotball, privatlandskamp menn: Sverige – Usbekistan fra Friends Arena i Stockholm. (TV 2 Sport Premium 2)

15.33: Sykling, etapperittet Benelux Tour, siste etappe (181,8 km – flatt): Namur – Geraardsbergen. Med Vegard Stake Laengen (UAE). (Eurosport 1)

16.00: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, 2. runde gruppe H: Frisk Asker – Bolzano fra Askerhallen. Frisk tapte åpningskampen 2–6 for Salzburg fredag kveld. Sjansene er kanskje bedre her, selv om italienerne vant på straffer på bortebane fredag, mot polske Jastrzebie. (Vsport +)

16.05: Ryttersport, EM i sprangridning fra Riesenbeck, Tyskland. Individuell finale, andre del. (NRK 2)

17.00: Sjakk, delturnering 9 av 10 i Champions Chess Tour, finale 2. dag. Magnus Carlsen mot Vladislav Artemjev fra Russland. (TV 2 Sport 1)

17.45: Golf, Tour Championship på PGA-touren for menn. Fjerde og siste spilledag fra East Lake GC i Atlanta, Georgia. De 30 beste spillerne på touren har hittil plukket fram golf i ypperste verdensklasse. Man har knapt sett maken til nivå. Hvor høyt på sluttlista for PGA-touren havner Viktor Hovland? (Eurosport N)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe I: England – Andorra fra Wembley Stadium i London. Her blir det spill mot ett mål i hver omgang for “Three Lions” (TV 2 Sport Premium), Island – Nord-Makedonia fra Laugardalsvöllur i Reykjavík. Island tapte hjemme for Romania sist, er den gode tida helt over nå? VIFs Vidar Örn Kjartansson er i troppen, men får han spille? (TV 2 Sport Premium 2)

18.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 21. og siste etappe (33,8 km): Individuell tempo Padrón – Santiago de Compostela. En parademarsj til pilgrimsbyen for Primoz Roglic? (TV 2 Sport 2, Eurosport 1)

18.05: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, 4. runde gruppe E: Skellefteå AIK – Eisbären Berlin fra Skellefteå Kraft Arena. (SVT2)

19.05: Baseball, USAs Major League: New York Yankees – Baltimore Orioles fra Yankee Stadium. (Vsport +)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe B: Spania – Georgia fra Badajoz. Spanjolene skal tilbake til enklere kost etter at 1–2 for Sverige i Stockholm var tungt fordøyelig. (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe C: Sveits – Italia fra St. Jakob-Park i Basel. Etter svært skuffende 1–1 hjemme mot Bulgaria lever europamester Italia litt farlig her. Det selv om midtbanemotoren Granit Xhaka hos Sveits er blitt offer for covidsmitten i Arsenal og ikke får spille. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, søramerikansk VM-kvalifisering menn, 8. runde: Brasil – Argentina fra Arena Pernambuco i Recife. Sør-Amerikas giganter møtes igjen. Brasil tapte finalen i Copa America med 0–1 for Argentina i juli, men en VM-kvalifiseringskamp har ikke brassene tapt siden 2015. Derfor leder de også denne kvalifiseringen, seks poeng foran Argentina. Siden Copa-finalen 11. juli er to av verdens beste fotballspillere, Neymar og Lionel Messi, blitt lagkamerater i Paris SG. Nå stiller de i forskjellige drakter og tar vi ikke helt feil vil de forsøke å overgå hverandre utpå der. Bare å glede seg! (Vsport 1)

22.10: Baseball, USAs Major League: San Diego Padres – Houston Astros fra Petco Park. (Vsport +)

23.00: Fotball, søramerikansk VM-kvalifisering menn, 8. runde: Ecuador – Chile fra Estadio Rodrigo Paz Delgado i Quito. Ecuador holder tredjeplassen bak Brasil og Argentina, Chile jobber for å komme opp til topp fem. De fire første går direkte til Qatar-VM 2022, femteplassen gir playoff. (Vsport 1)

23.30: Motorsport, Nascar Cup Series fra Darlington Raceway. (Vsport 3)

00.00: Tennis, fra fjerde runde i US Open, åttedelsfinaler kvinner og menn. Sendingene fra årets siste Grand Slam-turnering pågår utover natten. (Eurosport 1, Eurosport N)

02.00: Fotball, Concacaf VM-kvalifisering, 2. finalerunde: USA – Canada fra Nashville. (Vsport 1)