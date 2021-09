Sammenlagtvinner Roglic avsluttet med temposeier i Vuelta a España

Utøverne syklet en 33,8 kilometer lang tempoetappe fra Padron til Santiago de Compostela. Roglic kronet en meget god Vuelta med seier på tempoetappen og en overlegen seier sammenlagt. Roglic vant fire etapper i årets utgave.

Søndagens tempo vant han med en tid på 44 minutter og to sekunder. Roglic var 14 sekunder foran danske Magnus Cort Nielsen, som gjorde en meget god Vuelta med tre etappeseirer og en andreplass.

Roglic endte opp med å vinne vueltaen sammenlagt, etter over 83 timer på sykkelsetet. Han endte to minutter og 38 sekunder foran Enric Mas, som ble nummer to.

Norske Odd Christian Eiking ble nummer elleve sammenlagt. Han klokket inn på en 54.-plass på tempoetappen og var fire minutter og 28 sekunder bak Roglic søndag. Totalt endte han 25 minutter og 14 sekunder bak sammenlagtvinneren i sammendraget.

For oss nordmenn var det Eikings prestasjoner underveis i vueltaen som virkelig var imponerende. Han hadde ledertrøya i det prestisjefulle rittet i hele sju dager (seks etapper) og tangerte med det Thor Hushovd.

Før Eiking hadde «oksen fra Grimstad» den norske Grand Tour-rekorden. I 2011 fikk han en uke i gul ledertrøye i Tour de France. Hushovd hadde også ledertrøyen i vueltaen i 2006.

[ Hattrick for danske Magnus Cort i Vueltaen: – Dette er som en drøm ]