Hovland spilte seg opp etter tøff start, men endte på sjuende plass

Den norske golfstjernen starten dagen på 5.-plass og ni slag under par. Med to bogeyer på de fire første hullene falt Hovland ned mange hakk i Atlanta i Georgia.

23-åringen svarte med birdie på det 5., 7., og 8. hullet. Det tok Hovland oppover igjen, men det skulle ikke vare. Hull 9 til 16 endte alle med par. På hull 17 ble det en bogey før han avsluttet med par på 18. hull. Dermed endte 3. runde på 70 slag og par. Det sendte Hovland ned til 7. plass da runden var over.

Han er totalt ni slag under par. Han er seks slag bak tredjeplasserte Justin Thomas fra USA. Det amerikanske hjemmehåpet Patrick Cantlay leder turneringen og står med 20 slag under par etter at tredje runde er over.

Det er kun de 30 beste golferne på poengrankingen som deltar i PGA-sluttspillets siste turnering. Hovland debuterte der sist sesong og havnet til slutt på 20.-plass.

Det er store pengesummer i spill på Georgia-gresset denne uken. Sisteplassen er sikret 395.000 dollar (3,4 millioner norske kroner).