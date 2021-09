Brasil-Argentina utsatt etter at føderalt politi avbrøt kampen for å arrestere argentinske spillere

Årsaken er at brasilianske helsemyndigheter mener Argentinas fire spillere som spiller i Premier League bryter karanteneplikten ved å spille kampen.

Spillerne det er snakk om er Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Cristian Romero og Giovani Lo Celso. Argentina-laget reiste inn i Brasil bare timer før storkampen, men landet slipper ikke inn utenlandske personer som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene.

Samtlige av spillerne har vært nettopp det. De reiste fra sine respektive Premier League-klubber for å spille VM-kvalifiseringskampene for landet sitt i disse dagene.

Ifølge brasilianske myndigheter skal spillerne ha løyet om at de ikke har vært i Storbritannia den siste tiden, for å få innpass i Brasil. Myndighetene anser spillerne som «en betydelig helserisiko».

Det gjør at kampen er stoppet, og det argentinske laget har gått i garderoben. Det oppsto klammeri og krangling utpå matta i noen minutter, etter at både politiet og helsemyndighetene hadde tatt seg inn på banen.

Det sør-amerikanske fotballforbundet ga de argentinske spillerne grønt lys for å spille, da de mente deres regler trumfet de føderale reglene i Brasil. Ifølge brasilianske medier låste Argentina seg i garderoben før kamp, slik at brasilianske helsemyndigheter ikke fikk hentet de fire argentinske spillerne før kamp. Dermed valgte politiet å storme banen for å stoppe kampen.

Mekling mellom ambasaden i Argentina og Brasil skal pågå på stadion. Ifølge det argentinske landslaget på Twitter er kampen utsatt.

Møtet mellom landene er det første siden Copa America-finalen i midten av juli, da Argentina vant 1–0 etter scoring av Angel di Maria.

