Hovland henger med i teten i Atlanta

Etter 18 spilte hull på dag to endte han på 5.-plass med totalt ni slag under par i Atlanta, Georgia.

Han gikk torsdagens runde på 66 slag og gikk den andre runden to slag under par. Det er blitt to birdier på de 13 første hullene på dag to av den siste av tre turneringer i PGA-mesterskapet. Etter endt runde ligger han åtte slag bak amerikanske Patrick Cantlay som leder med ett slag på spanske Jon Rahm. De ligger på 17 og 16 under par, mens Bryson DeChambeau er nærmeste utfordrer på minus 11.

Det er kun de 30 beste golferne på poengrankingen som deltar i den siste turneringen i PGA-sluttspillet. Hovland debuterte der sist sesong og havnet til slutt på 20.-plass.

Det er store pengesummer i spill på Georgia-gresset denne uken. Sisteplassen er sikret 395.000 dollar (3,4 millioner norske kroner), mens det er hele 15 millioner dollar i premiepenger til førsteplassen. Det er drøye 130 millioner kroner.

